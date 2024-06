Mercado de beleza: estamos entre os melhores do mundo

Sabe aquela história de encomendar uma maquiagem ou um perfume a uma pessoa que fará uma viagem ao exterior? Isso deveria ser coisa do passado há muito tempo. O Brasil é a quarta potência no mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, com muitos produtos de qualidade igual ou superior a similares internacionais famosos.

Seguimos de perto o Japão e estamos pouco atrás de China e Estados Unidos, movimentando 27 bilhões de dólares por ano, segundo a consultoria Euromonitor. Além de estar no topo, ao contrário do que ocorre em outros países, nosso mercado é liderado por empresas nacionais, com produção orgulhosamente local. Mais: as marcas brasileiras atendem à diversidade de peles e cabelos, valorizando todos os tipos de beleza.

Nosso mercado é pujante, inovador e extremamente concorrido em termos de qualidade, preço e variedade. Somos o segundo país em lançamentos anuais, atrás apenas dos Estados Unidos, estimulados pelo perfil do consumidor brasileiro, sempre muito curioso, exigente e ávido por novidades. O Brasil também ocupa a segunda posição no mercado mundial de fragrâncias, produtos masculinos e desodorantes. E é referência internacional em linhas para cabelos: em 2023, superamos o Japão e voltamos ao top 3 nesse mercado, com quase 12% de crescimento em relação a 2022 — a evolução global foi de 4,4%, também de acordo com a Euromonitor.

Internacionalmente, o mercado de beleza e de cuidados pessoais se mostra vigoroso, com boas perspectivas para o Brasil. O aumento da expectativa de vida da nossa população e das mulheres no mercado de trabalho, com mais renda e maior acesso a bens de consumo, são algumas das tendências de expansão do setor. Um dos segmentos que ainda podem evoluir muito é o skincare, o cuidado com a pele, em que somos o oitavo mercado do planeta. Isso sem falar na proteção solar, ainda um tanto restrita aos momentos na praia ou na piscina, mas essencial para a saúde. Cada vez mais, a população brasileira entende a importância do autocuidado para a longevidade, a prevenção de manchas e de doenças de pele.

Equacionar criatividade, qualidade, apresentação visual e bom preço é uma vantagem da indústria nacional e faz nossos produtos competirem em pé de igualdade com linhas globais. Com pesquisa e inovação, a partir de ingredientes nacionais e sustentáveis, conseguimos oferecer um portfólio de soluções para todos os bolsos e com performance superior comprovada em testes ocultos diante de marcas estrangeiras. Essa qualidade está sendo cada vez mais valorizada lá fora. A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos registrou um aumento de 17% nas exportações do setor em 2023.

Como se vê, o Brasil é um mercado potente, referência mundial e com muitas oportunidades pela frente. Ninguém mais precisa viajar ao exterior para adquirir produtos de beleza de altíssima qualidade — bons para as pessoas e para o meio ambiente.

Artur Grynbaum é sócio e vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário

Publicado em VEJA, junho de 2024, edição VEJA Negócios nº 3