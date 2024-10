Estados Unidos: Membros do Fed divergiram sobre o tamanho do corte de juros, mostra ata

A ata destacou que os membros do comitê ainda enxergam as perspectivas econômicas como “incertas”, mas consideram como “relativamente equilibrados” os dois lados do duplo mandado do Fed, que o encarrega de controlar a inflação enquanto zela pelo pleno emprego no país.

O documento também aponta que os membros do grupo se sentem mais confiantes sobre o progresso da inflação. “O Comitê ganhou maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a 2% e avalia que os riscos para alcançar suas metas de emprego e inflação estão aproximadamente equilibrados”, escreve.