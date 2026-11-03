Mega-Sena tem sorteio hoje? Veja quando será e quanto pode pagar

A Mega-Sena pode pagar 46 milhões de reais no próximo sorteio, marcado para quarta-feira, 4, às 21h, no horário de Brasília. O concurso 3.081 não será realizado nesta terça-feira, 3, como ocorreria na programação habitual, devido à alteração no calendário das loterias após o feriado de Finados.

O valor acumulou depois que nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.080, realizado no domingo, 1º. Na ocasião, foram sorteados os números 13, 17, 28, 29, 39 e 58. A estimativa de 46 milhões de reais corresponde à faixa principal, destinada a quem acertar todos os números. Se houver mais de uma aposta vencedora, o prêmio será dividido.

A mudança também afeta o sorteio seguinte. Após a extração de quarta-feira, a Mega-Sena terá novo concurso na sexta-feira, 6, em substituição à quinta-feira. Os sorteios serão realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa.

Quanto a Mega-Sena pagou recentemente?

O prêmio previsto para esta semana vem após uma das maiores premiações da modalidade. Em 28 de outubro, uma aposta de Rondonópolis, em Mato Grosso, ganhou sozinha 324,9 milhões de reais no concurso 3.077. Foi o maior valor distribuído em um concurso regular da Mega-Sena, sem considerar a Mega da Virada.

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Entre as maiores premiações dos concursos regulares estão os seguintes resultados.

28 de outubro de 2026 teve uma aposta vencedora, com prêmio de aproximadamente 324,9 milhões de reais.

1º de outubro de 2022 teve duas apostas vencedoras, que dividiram cerca de 317,9 milhões de reais. Cada uma recebeu aproximadamente 158,9 milhões de reais.

11 de maio de 2019 teve uma aposta vencedora, que recebeu aproximadamente 289,4 milhões de reais.

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A distinção entre o prêmio total e o valor individual é relevante. Quando duas ou mais apostas acertam as seis dezenas, o montante da faixa principal é repartido igualmente entre elas. Nos bolões, a parcela recebida pela aposta vencedora também é dividida entre as cotas dos participantes.

Como funciona a premiação?

A Mega-Sena paga prêmios em três faixas. A principal é a sena, para quem acerta os seis números. A quina contempla cinco acertos, enquanto a quadra remunera as apostas com quatro dezenas corretas. Os valores dessas duas faixas variam conforme a arrecadação e o número de apostas vencedoras.

No concurso de domingo, 29 apostas fizeram a quina e ganharam 38.878,66 reais cada. Outras 3.133 acertaram a quadra, com pagamento individual de 514,10 reais. A ausência de ganhadores na sena levou à acumulação da faixa principal para o próximo sorteio.

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Quanto custa apostar e qual é a chance de ganhar?

A aposta simples, com seis números, custa 6 reais. Os jogos podem ser registrados nas casas lotéricas credenciadas, no site e no aplicativo Loterias Caixa. É necessário ter pelo menos 18 anos para participar.

Para um jogo de seis dezenas, a probabilidade de acertar a faixa principal é de uma em 50.063.860. Marcar mais números aumenta a chance de acerto, mas também eleva o preço, porque a aposta passa a reunir mais combinações possíveis.

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A acumulação aumenta o valor disponível para o vencedor, sem alterar a probabilidade de uma aposta simples acertar as seis dezenas. A chance depende da quantidade de números escolhidos e das combinações registradas.

Na última semana de outubro, a Caixa realizou cinco concursos consecutivos, entre os dias 26 e 30, na chamada Mega Semana. A programação ampliou o número de sorteios naquele período, mas manteve os preços das apostas, as probabilidades e as faixas de premiação.