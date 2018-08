Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 6,5 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2067 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (11). O prêmio para o próximo sorteio pode chegar a 6,5 milhões reais.

Os números sorteados foram: 02 – 11 – 13 – 26 – 32 – 59. Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

A quina teve 57 apostas ganhadoras, e cada vencedor receberá 28.876,29 reais. Outras 3828 pessoas acertaram a Quadra, com prêmio de 614,25 reais para cada.

A aposta mínima da Mega-Sena é de 3,50 reais e pode ser realizada em qualquer uma das casas lotéricas da Caixa. Quem for cliente do banco também pode registrar suas dezenas por meio do internet banking.