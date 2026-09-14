Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 95 milhões; veja números sorteados

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3057 da Mega-Sena, realizado neste domingo, 13. Os números sorteados foram 02, 04, 16, 21, 48 e 53. Com o resultado, o prêmio principal acumulou e está estimado em 95 milhões de reais para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, 15.

Na faixa de cinco acertos, 86 apostas foram premiadas. Cada uma receberá 31.872,72 reais. Outras 5.234 apostas acertaram quatro dezenas e terão direito a 863,24 reais cada.

O concurso 3057 tinha prêmio estimado em 84,4 milhões de reais. A arrecadação total chegou a cerca de 68,8 milhões de reais.

Como apostar

Para concorrer ao próximo prêmio, é preciso escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis. A aposta mínima, com seis dezenas, custa 6 reais. O jogo pode ser feito nas casas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

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Nas terças e quintas-feiras, as apostas podem ser registradas até as 20h, horário de Brasília. Também é possível participar de bolões, modalidade que permite dividir o custo da aposta entre vários participantes.

A chance de acertar as seis dezenas com o jogo simples é de uma em cerca de 51 milhões. Com sete números, ao custo de 42 reais, a probabilidade passa a ser de uma em aproximadamente 7,1 milhões.