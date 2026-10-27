Mega-Sena 3075: veja os números sorteados nesta segunda-feira

Ninguém acertou acertou as seis dezenas do Concurso 3.075 da Mega-Sena, sorteado nesta segunda-feira, 26. O prêmio acumulou novamente e está estimado em 305 milhões de reais para a nova rodada.

Os números sorteados são: 07 – 10 – 14 – 27 – 36 – 55

A quina teve 182 apostas ganhadoras. Cada uma receberá 19.433,12 de reais. A quadra saiu para 11.018 apostas, no valor de 458,57 reais cada.

Quando será o próximo sorteio da Mega?

O próximo concurso será nesta terça-feira (27).

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Até sexta-feira (30), a Caixa realiza a Mega Semana da Mega-Sena, com cinco sorteios consecutivos.

A ação especial terá sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular.

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As regras para aposta e prêmios não mudam. Os interessados devem apostar até as 20h e os sorteios serão realizados às 21h no horário de Brasília. A aposta simples, de seis números, custa 6 reais.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, no site e no aplicativo Loterias CAIXA e no Internet Banking.

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Após a semana especial, a Mega-Sena retomará seu calendário regular de sorteios e abrirá as vendas da Mega da Virada 2026.