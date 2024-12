Medidas enviadas ao Congresso podem ser ampliadas, diz Haddad sobre pacote fiscal

Segundo o ministro, o pacote já atende às expectativas da área econômica para os resultados fiscais dos próximos anos. No entanto, ele reiterou que a equipe poderá reavaliar as medidas caso elas não alcancem os resultados esperados. “Se entendermos que as medidas não são suficientes, vamos buscar novas soluções”, disse.

Desde que foi anunciado, o pacote tem sido amplamente criticado pelo mercado, que avalia que as medidas são insuficientes para conter o desequilíbrio fiscal do país. Como resultado, a cotação do dólar ganhou força e ultrapassou a marca histórica de 6 reais pela primeira vez na última quinta-feira.

