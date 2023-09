‘Mecanismo atrasado’, diz Marinho sobre unicidade sindical

Desde o início do ano, o governo tem sinalizado com a revisão de pontos importantes da Reforma Trabalhista, como a volta de uma espécie de imposto sindical obrigatório. A primeira frente aberta para a volta do tema foi no STF, pelo voto do ministro Gilmar Mendes, que alterou entendimento anterior e formou maioria pela possibilidade da contribuição assistencial, que é a taxa cobrada para custear as atividades do sindicato. Ao contrário do imposto sindical, ela é estabelecida em assembleia de cada categoria e não há um valor fixo. A votação será retomada no início de setembro.

A interlocutores, Mendes diz que o STF se ‘sensibilizou’ com o enfraquecimento do sindicalismo no Brasil. Como as decisões no STF não são esculpidas em pedra, e sim fruto de seu próprio tempo, o ministro, que antes era contrário a qualquer tipo de obrigatoriedade, mudou.

A outra frente de recomposição da atividade sindical deve ser aberta no Congresso, apesar da dificuldade que o tema encontrará para ser aprovado. Um projeto de lei, estudado pelo governo, prevê um teto para a nova taxa de até 1% do rendimento anual do trabalhador, a ser descontada na folha de pagamento, cobrada apenas quando há negociação salarial intermediada pelo sindicato. Como essas negociações ocorrem sempre, a justificativa do governo ao dizer que isso não significa a volta do imposto obrigatório é apenas retórica.

Além da volta de uma espécie de financiamento para custear a atividade sindical, o governo também bate o pé pela manutenção da unicidade do setor, que proíbe o estabelecimento de mais de um sindicato representativo de uma categoria na mesma região. A proibição vai contra o que preconiza a Organização Internacional do Trabalho (OIT). “Rever isso seria importante. É um mecanismo atrasado que não representa os interesses do trabalhador”, afirma a VEJA o senador Rogério Marinho (PL-RN), que foi relator da Reforma Trabalhista na Câmara, em 2017.

O governo está flertando com a revisão de pontos da reforma trabalhista, como a volta do imposto sindical, e também da reforma da previdência. Como o senhor avalia essas sinalizações? Considero um retrocesso inadmissível. Nosso país sofreu por, pelo menos, 30 anos até ter uma reforma da Previdência como a que aprovamos. Com ela, tornamos a Previdência mais justa, com menos privilégios, começamos a sanear as contas públicas e produzimos uma economia de, aproximadamente, 1 trilhão de reais em 10 anos. Isso contribuiu para termos o primeiro governo, desde a Constituição de 1988, a entregar um gasto primário federal menor do que aquele recebido. Além disso, conseguimos reduzir a relação Dívida/PIB. São avanços para gerações futuras que, hoje, estão sob ataques e retrocessos. Quanto à questão trabalhista, o que o ocorreu foi a modernização e readequação de uma legislação de mais de 70 anos que não falava ao espírito do tempo. A grande preocupação do atual governo é voltar a aparelhar a esquerda brasileira através de sindicatos pelegos que, durante os últimos 70 anos, sobreviveram em função de uma legislação de inspiração fascista que obrigava o trabalhador a contribuir para uma estrutura, na sua grande maioria, de forte não representação de seus anseios e aspirações. Retroceder para reimplantar essa obrigatoriedade só interessa aos pelegos e aos sindicatos de fachada. Ou seja, na contramão do verdadeiro espírito da liberdade sindical preconizado pela própria Organização Internacional do Trabalho (OIT), que defende o fim da unicidade. Esta, sim, uma bandeira respeitável, plural e democrática, que deveria ser empunhada por todos que defendem equilíbrio e respeito as relações do trabalho.

Há apoio para essas alterações no Congresso? O Congresso Nacional tem perfil conservador nos costumes e liberal na economia. É evidente que qualquer iniciativa que o governo propõe de voltarmos ao tempo da inspiração fascista, dessa relação promíscua, terá muita dificuldade de prosperar no âmbito do Legislativo.

Continua após a publicidade

Quais alterações poderiam ser positivas no texto da reforma trabalhista? Devemos observar as mudanças em curso no mercado de trabalho, como o uso da inteligência artificial e o trabalho por aplicativos, e nos debruçar sobre esses temas com muito cuidado e equilíbrio. Devemos garantir a cobertura previdenciária dos trabalhadores, suas condições de saúde e trabalho, mas sem asfixiar os avanços tecnológicos que trazem avanços relevantes para a sociedade. Além disso, como disse antes, rever a unicidade sindical seria importante. Um mecanismo atrasado, de monopólio, que não representa os interesses do trabalhador. Já desfazer as alterações realizadas em 2017 é precoce. Isso porque o STF ainda possui pendentes diversos itens a serem julgados. Até que todo o ordenamento esteja completamente protegido de insegurança jurídica, não é momento de se rever.

Qual o impacto que uma possível reversão da reforma trabalhista ou da previdência teria no cenário macroeconômico, em momento crescente otimismo com a economia? Tivemos duas recessões recentes que ajudam a responder essa pergunta. A primeira, do governo Dilma Rousseff, anterior à modernização trabalhista. A segunda, ocorrida durante a pandemia. Na primeira, o desemprego saiu de uma média de 7% para algo como 13%. Foram perdidos cerca de 3 milhões de empregos formais. Além disso, o mercado de trabalho demorou a reagir na medida que a atividade econômica voltava. Já na saída da pandemia, o mercado de trabalho reagiu positivamente. Foi uma crise com efeitos severos de desemprego em todo o mundo. O Brasil, já com a reforma implantada, reduziu o desemprego para 7,9% e foram gerados cerca de 5 milhões de empregos formais. Isso porque a reforma tornou o mercado de trabalho mais dinâmico e tirou a insegurança que o empregador tinha de voltar a contratar. Saímos de uma situação onde o mercado de trabalho era sempre o último a reagir para uma situação onde ele voltou forte e vigoroso pari passu com a atividade econômica.