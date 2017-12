McDonald’s inclui pães e sobremesa com Nutella no cardápio

A rede McDonald’s vai incluir o creme Nutella em pães e sobremesas de seu cardápio. A novidade estará presente em pães, pão de queijo – servidos no café da manhã – ou fazer parte da tortinha de banana.

No caso da tortinha, além da Nutella, os consumidores também poderão acrescentar à sobremesa creme de baunilha e farofa de paçoca.

A rede informa que os acompanhamentos escolhidos não serão servidos em recipientes separados, mas sim oferecidos como uma preparação única.

Roberto Gnypek, vice-presidente de marketing do McDonald’s Brasil, diz que os itens escolhidos para fazer parte da parceria são produtos que têm o perfil do consumidor brasileiro.

O pão com Nutella e o pão de queijo com creme de avelã estarão disponíveis nos restaurantes que contam com café da manhã até às 11h. Ambos custarão 5,50 reais cada. A tortinha de banana com Nutella sairá por 8,90 reais.