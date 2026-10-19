Mais ricos apostam em volta dos Bolsonaro à Presidência do país, aponta PoderData/Aya

Entre os brasileiros com renda superior a cinco salários mínimos, 57% acreditam que Flávio Bolsonaro tem mais chances de vencer a eleição do próximo domingo (25), contra 38% que apontam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como provável vencedor. Outros 6% não souberam responder. É o que mostra a última pesquisa PoderData/Aya, realizada entre os dias 16 e 18 de outubro. Na faixa de renda entre dois e cinco salários mínimos, a vantagem do candidato bolsonarista é ainda maior, com 60% apontando o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro como provável vencedor, enquanto 35% acreditam em uma vitória de Lula e 5% não souberam responder.

O levantamento também mediu a avaliação pessoal de Lula por faixa de renda. Entre os entrevistados que recebem mais de cinco salários mínimos, 55% desaprovam o desempenho do presidente, enquanto 42% o aprovam. No grupo com renda entre dois e cinco salários mínimos, a desaprovação chega a 58%, ante 38% de aprovação. Já entre aqueles que recebem até dois salários mínimos, 50% aprovam o desempenho de Lula e 42% o desaprovam.

Na faixa de renda mais baixa, a percepção sobre o resultado da eleição é diferente daquela observada entre os grupos de maior rendimento. Entre os brasileiros que recebem até dois salários mínimos, 46% dizem que Lula tem mais chance de vencer a disputa, ante 45% que apontam Flávio Bolsonaro. Outros 10% não souberam responder.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Considerando toda a amostra, 52% dos entrevistados veem Flávio Bolsonaro como o candidato com mais chances de vencer a eleição, enquanto 41% acreditam em uma vitória de Lula. Os indecisos representam 7% dos participantes. Na avaliação pessoal do presidente, 50% desaprovam seu desempenho, 44% o aprovam e 6% não souberam responder.

A pesquisa ouviu 3.000 pessoas com 16 anos ou mais, em 695 municípios das 27 unidades da Federação. As entrevistas foram realizadas por telefone, entre 16 e 18 de outubro, e a margem de erro estimada é de 1,8 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02586/2026.