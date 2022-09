Lula é preferido entre apostadores de site britânico

Faltam poucos dias para os brasileiros irem às urnas decidir o futuro presidente do Brasil, em uma disputa polarizada e acirrada entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O cenário vem atraindo e envolvendo apostadores mundo afora na tentativa de tentar acertar quem será o futuro presidente da nação brasileira e, de quebra, ganhar uma grana.

O ex-presidente Lula aparece como preferido dos usuários do site britânico Betway, com chances de 1,35, de acordo com dados compilados nesta sexta-feira, 23. Caso o petista vença o pleito, o apostador que investir 50 reais terá o retorno de 67,50 reais. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e atual oponente de Lula na disputa, aparece em segundo lugar no ranking dos candidatos à presidência, com chances de 2,70. Considerando o mesmo aporte de 50 reais na vitória de Bolsonaro, o ganho será de 135 reais. Simone Tebet aparece em terceiro (MDB), com chances de 67, antes mesmo de Ciro Gomes (PDT). Os jogadores que apostaram 50 reais na vitória de Tebet podem ter um retorno de 3.350 reais, enquanto os apostadores de Ciro podem embolsar 4.050 reais.

As pesquisas eleitorais, que apontam Lula à frente de Bolsonaro, acabam interferindo diretamente nas apostas nas eleições. Após a divulgação da pesquisa Atlas/Arko Advice na terça-feira, 20, apontar o petista com 48,4% de intenções de voto contra 38,6% de Bolsonaro, o intervalo entre os candidatos aumentou, com Bolsonaro passando de 2,62 para os atuais 2,70.