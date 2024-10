Dois mil sites de apostas serão tirados do ar, afirma Haddad

Em reunião com ministros no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, 3, o presidente Lula disse que o avanço das casas apostas virtuais precisa ser “tratado como uma questão de dependência”, e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cuidará de apresentar propostas sobre o tema.

Na abertura da reunião, Lula afirmou que “as pessoas estão viciadas” em apostas e acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de “não fazer absolutamente nada” sobre o assunto. “Tem muita gente se endividando, gastando o que não tem”, disse o presidente. O áudio da reunião, que foi fechada, foi divulgado há pouco pela Presidência da República.

Além de Lula e Haddad, estiveram na reunião Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, André Fufuca, ministro dos Esportes, Nísia Trindade, ministra da Saúde, e Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias.

Na semana passada, o Banco Central revelou que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais em apostas online via Pix, aumentando o alerta do governo sobre o tema.

Continua após a publicidade

Bets ilegais

Durante o encontro, Haddad afirmou que cerca de 2 mil sites de bets serão bloqueados nos próximos dias. O número supera a estimativa dada pelo ministro no início da semana, de 500 a 600 sites. Nesta semana, a Fazenda

“Nos próximos dias, dois mil sites vão sair do ar, eles vão se tornar inacessíveis ao cidadão que está no território nacional”, disse.

A partir de 11 de outubro, serão suspensas as bets que não solicitaram autorização ao Ministério da Fazenda ou que tiveram o pedido negado. Até o momento, 93 empresas foram autorizadas a operar, com 205 sites de apostas legalizados no Brasil.