Lucro líquido do Nubank dispara 117% no 2º trimestre, para US$ 487 milhões

O Nubank (NU) apresentou lucro líquido consolidado de 487,3 milhões de dólares no segundo trimestre. O resultado é 117% maior que os 224,9 milhões obtidos no mesmo período do ano passado. Com isso, o ROE anualizado (Retorno sobre Patrimônio) do banco encerrou junho em 28%.

“Nossos resultados do segundo trimestre de 2024 reafirmam a força do nosso modelo de negócios, a eficiência da nossa execução e a resiliência da nossa concessão de crédito”, afirmou David Vélez, executivo-chefe do Nubank, no release de resultados divulgado nesta terça-feira, 13.

O banco reportou um total de receitas de 2,8 bilhões de dólares entre abril e junho. A cifra é 52% maior que o 1,9 bilhão de dólares do segundo trimestre de 2023. As despesas com juros e outros custos financeiros cresceram 47% na mesma comparação e somaram 665 milhões. Já as despesas com provisão para perdas de crédito subiram 29%, para 759,8 milhões de dólares.

O total de depósitos no trimestre ficou em 25,2 bilhões de dólares, já descontando efeitos cambiais. O montante é 64% maior que o de igual período de 2023. Já o total de recebíveis gerados por cartões de crédito e empréstimos pessoais cresceu 49%, para 18,9 bilhões de dólares.

Neste trimestre, o Nubank adicionou 5,2 milhões de clientes à sua base, que cresceu para 104,5 milhões de pessoas. Um dado que pode desagradar os analistas é o aumento da taxa de inadimplência, que terminou junho em 7%, ante 6,3% do primeiro trimestre e 5,9% em junho do ano passado.