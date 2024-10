Lucro do Santander salta 34% no 3º tri

O Santander abre a temporada de balanços dos bancos no terceiro trimestre entregando uma alta de 34% no lucro líquido, a R$ 3,55 bilhões. A base de comparação importa, dado que os resultados nos últimos foram comprometidos pelo aumento da inadimplência. Outro indicativo é o ROE, o indicador que mede a rentabilidade do investimento para o acionista. Ele voltou a faixa de 17%, após ter caído abaixo de 10%. No melhor momento, o Santander teve ROE de 22%.

A recuperação do Santander é apenas um dos fatores a guiar o Ibovespa nesta terça-feira. Na noite de ontem, a Petrobras anunciou os resultados operacionais da empresa no terceiro trimestre. Houve queda de 6,5% na produção de petróleo, além de uma alta nas importações. Os recibos de ações operam perto da estabilidade em Nova York.

Isso enquanto investidores aguardam notícias de Brasília. As atenções seguem centradas no projeto de corte de despesas do governo, agora que as eleições municipais foram concluídas.

Já os futuros das bolsas americanas começam o dia rondando a estabilidade enquanto esperam dados do mercado de trabalho e os resultados financeiros do Google. E a estabilidade faz sentido, já que investidores têm tido dificuldades de encontrar um consenso sobre o estado da economia americana.

Continua após a publicidade

Um levantamento do Bank of America (BofA) reproduzido pela agência Bloomberg mostrou que, até aqui, empresas ligadas a consumo nos Estados Unidos têm divulgado queda nos seus lucros. Um exemplo é a Ford, cujo rendimento recuou 25% após a empresa descontar prejuízos ligados à unidade de produção de veículos elétricos. O que o BofA destacou, por outro lado, é a ênfase dos executivos em avisar que este é o fundo do poço para os resultados. Trata-se de um indício de que o vale da economia americana, causado pelos altos juros, ficou para trás.

Mas isso ainda precisa ser checado com a realidade. Nesta terça, os EUA divulgam o relatório Jolts, que mostra a abertura de vagas de trabalho e ajuda a medir o aquecimento da economia.