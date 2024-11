Lucro da Petrobras salta 22% e ações avançam no pré-mercado em NY

A Petrobras lucrou US$ 5,9 bilhões no terceiro trimestre deste ano, um resultado robusto por diversas métricas. Primeiro, porque se trata de uma alta de 22%, quando comparado com igual período de 2023. O rendimento também reverte um prejuízo registrado no período entre abril e junho e ocorre num cenário de retração no preço do petróleo, que tem o potencial de afetar os números da estatal.

Esse desbalanço foi compensado pelo aumento nas vendas, segundo o documento publicado pela companhia. E investidores receberam bem os números: os papéis da Petrobras avançam mais de 1% no pré-mercado em Nova York.

A dúvida que fica, porém, é se isso será o suficiente para impulsionar o Ibovespa. O EWZ, o ETF de ações brasileiras nos EUA, amanhece a sexta-feira em baixa.

Por aqui, investidores acompanham a divulgação do IPCA, isso após o Banco Central ter dito que as expectativas de inflação no país estão acima do planejado por tempo demais, o que explica a subida sólida da Selic.

Mais importante é o andamento das negociações em Brasília para o corte de gastos, considerado necessário por economistas para que o governo cumpra o arcabouço fiscal e controle o aumento da dívida pública. O presidente Lula já organizou uma série de reuniões com Haddad e outros ministros. Nesta tarde, haverá um novo encontro. A expectativa era de que o anúncio pudesse ser feito ainda esta semana, algo que agora o mercado financeiro já não considera mais tão provável.

Na prática, isso significa que a Faria Lima terá uma sexta-feira bem mais longa que seus pares internacionais. Em Wall Street, os futuros americanos amanhecem muito perto da estabilidade, enquanto as bolsas europeias recuam. A agenda de indicadores é fraca no hemisfério norte, o que tende a abrir espaço para realização de lucros após a euforia recente com a eleição de Donald Trump.

Agenda do dia

9h: IBGE divulga IPCA de outubro

13h: Michelle Bowman (Fed) discursa na Universidade do Mississipi

14h: Lula se reúne com ministros para definir pacote de corte de gastos

15h: Tesouro concede entrevista para comentar relatório da dívida pública de setembro

16h30: Alberto Musalem (Fed St. Louis) fala em evento

22h30: China anuncia CPI e PPI de outubro

