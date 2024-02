A Nvidia divulgou, na noite desta quarta-feira (21), receita de 22,1 bilhões de dólares no 4º trimestre de 2023 – uma alta de 265% em relação ao mesmo período de 2022. Trata-se de um resultado melhor do que o esperado pelos analistas de Wall Street, que projetavam receita de 20,6 bilhões de dólares no período, de acordo com dados da consultoria LSEG. O lucro líquido ficou em 12,28 bilhões de dólares crescimento de 769% na comparação com 2022.

A companhia é fabricante de hardwares e softwares, e líder no desenvolvimento de Unidades de Processamento Gráfico (GPUs) – placas de computador utilizadas para processar imagens e vídeos. Inicialmente, o foco da empresa era atender o mercado de jogos de computador, que costumam demandar vasto processamento gráfico. No último ano, porém, ela viu um novo ramo do mercado se expandir: o da Inteligência Artificial (IA).

Com processadores potentes o bastante para rodar softwares de desenvolvimento de IA, a Nvidia se tornou a protagonista do recente frenesi do mercado com a tecnologia. Atualmente, a companhia possui como clientes algumas das maiores techs do mundo: Microsoft, Amazon, Meta.

No 4º trimestre de 2023, o ramo de “data centers” (que abarcam os negócios relacionados à IA) teve alta de 27% em comparação com o 3º tri – que, nota-se, já havia registrado um crescimento vigoroso de 41% em relação ao trimestre anterior. Em um ano, a alta foi de 409%.

A corrida da IA na bolsa

Os resultados enérgicos, acompanhados da expectativa de novas oportunidades de negócios no mundo da IA, fizeram as ações da companhia saltarem para níveis recordes: em 2023, a alta foi de 239% na Nasdaq. Em 2024, o avanço já é de 39%. No acumulado em 12 meses até aqui, +224%.

A valorização dos papéis alçou o valor de mercado da Nvidia para além dos US$ 1,6 trilhões – no pico mais recente, o número alcançou US$ 1,8 trilhões, ultrapassando brevemente o valor de mercado da Amazon e da Alphabet (empresa-mãe do Google). Atualmente, a Nvidia é a 6ª companhia mais valiosa do mundo e a 5ª maior dos EUA.

O entusiasmo com o avanço da IA não beneficiou apenas a Nvidia. Desde o lançamento bem-sucedido do ChatGPT, em novembro de 2022, o mercado de tecnologia como um todo ganhou tração nas expectativas para a tecnologia: em 12 meses, as ações da Meta avançam 120%; a Microsoft sobe 58%; a Alphabet, 55%.

Com o impulso, o índice Nasdaq (que concentra empresas de tech) sobe 35% em 12 meses – contra o avanço menor de 24% do S&P 500, principal benchmark do mercado americano.