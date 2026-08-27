Lucro da Nvidia dobra no segundo tri, impulsionado por IA

O lucro líquido da Nvidia mais que dobrou no segundo trimestre fiscal, encerrado em julho, chegando a 59,69 bilhões de dólares, alta de 126% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita da companhia também praticamente dobrou, somando 96,22 bilhões de dólares, um avanço de 106% na comparação anual e acima da estimativa de analistas, que projetavam algo em torno de 92 bilhões de dólares. Para efeito de comparação, há apenas três anos o lucro trimestral da fabricante de chips era de 6,2 bilhões de dólares, o que ilustra o ritmo acelerado de expansão puxado pela corrida global por infraestrutura de inteligência artificial.

O motor por trás desse desempenho continua sendo a divisão de data centers, responsável por cerca de 92% do faturamento total da empresa. Esse segmento gerou 89 bilhões de dólares no trimestre, um salto de 117% em relação a um ano antes, impulsionado pela demanda de provedores de nuvem em larga escala e por clientes corporativos e soberanos que vêm expandindo suas apostas em IA. O lucro por ação ajustado ficou em 2,22 dólares, superando a projeção de Wall Street, que era de 2,08 a 2,09 dólares.

Diante desse cenário, o presidente da empresa, Jensen Huang, afirmou que a inteligência artificial “atingiu seu ponto de inflexão”, já produzindo resultados úteis e lucrativos em escala. A companhia projetou receita de 108 bilhões de dólares para o trimestre atual, um crescimento estimado de 90% em relação ao ano anterior, sinal de que a onda de investimentos em IA ainda está longe de perder força. As ações da Nvidia, avaliada em cerca de 5 trilhões de dólares, tiveram reação modesta no after-market após o anúncio dos resultados.