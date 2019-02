Lucro da GE sobe 57% no 3º trimestre, para US$ 3,2 bi

Resultado positivo atendeu a expectativa de analistas

O lucro da General Electric (GE) subiu 57% no terceiro trimestre, para 3,22 bilhões de dólares, de 2,06 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado. Os fortes resultados dos negócios da companhia de infraestrutura de energia ajudaram a compensar a receita estável do seu braço financeiro e a ausência da NBC Universal, cujo controle foi vendido à Comcast.

Em bases por ação, que incluem um impacto de 0,08 centavos de dólar por ação no terceiro trimestre relacionado a um resgate preferencial, o lucro ficou em 0,22 centavos de dólar por ação. Excluindo o resgate, o lucro subiu para 0,31 centavos de dólar por ação no terceiro trimestre, de 0,28 centavos de dólar no mesmo período do ano passado.

A receita da GE ficou estável em 35,37 bilhões de dólares, embora tenha superado as previsões dos analistas. Excluindo a NBC Universal, a receita no terceiro trimestre avançou 12%. Os analistas tinham previsto um lucro de 0,31 centavos de dólar e receita de 34,94 bilhões de dólares. A receita da GE Capital aumentou 0,4% no terceiro trimestre, em bases anuais, e da divisão de infraestrutura de energia, 30%.

(com Agência Estado)