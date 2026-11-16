Os empresários por trás da Loovi Seguros, empresa de seguros automotivos digitais, assinaram um contrato para adquirir 100% das ações da Justos, insurtech que recebeu mais de 300 milhões de reais em investimentos de fundos como SoftBank e Kaszek. O valor da transação não foi divulgado. A operação depende de aprovação da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e marcará a entrada dos investidores em uma nova frente do mercado de seguros de automóveis, com atuação exclusivamente por meio de corretores.

A aposta é ambiciosa. Sob o novo controle, a Justos pretende elevar seu volume de prêmios emitidos dos cerca de 100 milhões de reais previstos para 2026 para 310 milhões de reais em 2027. A estratégia envolve investimentos em tecnologia, ampliação da estrutura comercial e expansão da rede de corretores pelo país. A companhia manterá gestão independente e não venderá seguros diretamente aos consumidores.

A aquisição também permitirá aos empresários aproveitar a infraestrutura tecnológica construída pela Justos com os recursos recebidos de investidores internacionais. A companhia foi uma das apostas do SoftBank no mercado brasileiro de seguros e desenvolveu soluções digitais para contratação e gestão de apólices. Agora, o objetivo é utilizar essa estrutura para acelerar a distribuição por meio de corretores.

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A estratégia estabelece uma divisão entre os dois negócios. Enquanto a Loovi continuará concentrada na venda digital direta ao consumidor, principalmente de seguros mensais, a Justos trabalhará exclusivamente com corretores, inclusive na comercialização e renovação de apólices anuais. Segundo Quézide Cunha, presidente da controladora da Loovi, a intenção é aplicar a experiência dos investidores em tecnologia e eficiência comercial para ampliar a atuação da Justos sem integrar as estruturas de gestão das empresas.

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O movimento ocorre em um mercado ainda pouco explorado. Segundo estimativas citadas pelas companhias, aproximadamente 70% dos veículos brasileiros circulam sem seguro. Para os novos investidores, essa parcela representa uma oportunidade de expansão por meio de diferentes canais de distribuição. A Loovi integra o mesmo grupo econômico da LTI Seguros, que recebeu autorização definitiva da Susep para operar no mercado nacional em setembro deste ano.