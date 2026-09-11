Liquidante do Master segue a trilha do dinheiro até as Ilhas Cayman

A EFB, responsável pela liquidação do Banco Master, procura no exterior ativos que possam ser usados para pagar os credores. Com a assessoria do advogado Henrique Forssell, a liquidante obteve nas Ilhas Cayman o reconhecimento do processo aberto no Brasil. A decisão permite rastrear, bloquear e tentar recuperar bens ligados ao banco naquele território.

Um dos alvos da investigação é o Jaguar Multimarket, fundo constituído nas Ilhas Cayman, no Caribe, que recebeu 494 milhões de reais do Banco Master. Para rastrear o destino do dinheiro, a liquidante solicitou ao banco americano Northern Trust os registros das operações. Em sua proposta de delação premiada, João Carlos Mansur, ex-controlador da gestora de fundos Reag, afirmou que Daniel Vorcaro seria o verdadeiro beneficiário do Jaguar