ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Linhas 8 e 9 lideram alta de passageiros da Motiva em 2026

ViaMobilidade transportou 141,6 milhões de passageiros nas duas linhas até julho, avanço de 4,1% e maior crescimento entre as operações sobre trilhos do grupo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 20 ago 2026, 10h19
Um trem cinza e azul-turquesa, com a inscrição A012, percorre uma curva em trilhos de cascalho. Ao fundo, prédios altos e o céu azul claro.
Motiva (Motiva/Divulgação)
Continua após publicidade
Linhas 8 e 9 lideram alta de passageiros da Motiva em 2026 Priorizar nos meus resultados Google

As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela ViaMobilidade em São Paulo, puxaram o crescimento do número de passageiros da Motiva neste ano. Juntas, transportaram 141,6 milhões de pessoas entre janeiro e julho, alta de 4,1% sobre o mesmo período de 2025.

Foi o maior avanço entre as operações sobre trilhos divulgadas pela companhia. A Linha 5-Lilás chegou a 99,9 milhões de passageiros, crescimento de 3%, enquanto a Linha 4-Amarela transportou 117,5 milhões, com alta de 1%.

Somadas, as três operações paulistas registraram cerca de 359 milhões de embarques nos sete primeiros meses do ano. O volume representa mais de 80% dos mais de 440 milhões de passageiros transportados pela plataforma de trilhos da Motiva no período.

Siga
Continua após a publicidade

No conjunto das operações, que inclui ainda o Metrô Bahia e o VLT Carioca, o número de passageiros cresceu 2,2% ante os sete primeiros meses de 2025, quando haviam sido registrados 431,4 milhões de embarques. Foram 9,3 milhões de passageiros adicionais.

Continua após a publicidade

Só em julho, as linhas 8 e 9 transportaram 20,4 milhões de passageiros, ante 19,8 milhões no mesmo mês do ano passado. A plataforma de trilhos da Motiva opera 191 quilômetros de malha ferroviária e 124 estações em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

Publicidade
TAGS:
Radar Econômico
Transportes
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).