Linhas 8 e 9 lideram alta de passageiros da Motiva em 2026

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As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da ViaMobilidade foram o motor do crescimento de passageiros da Motiva em São Paulo neste ano. Elas transportaram 141,6 milhões de pessoas entre janeiro e julho, um aumento de 4,1%, o maior avanço entre as operações sobre trilhos da companhia, totalizando mais de 440 milhões de embarques.

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As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela ViaMobilidade em São Paulo, puxaram o crescimento do número de passageiros da Motiva neste ano. Juntas, transportaram 141,6 milhões de pessoas entre janeiro e julho, alta de 4,1% sobre o mesmo período de 2025.

Foi o maior avanço entre as operações sobre trilhos divulgadas pela companhia. A Linha 5-Lilás chegou a 99,9 milhões de passageiros, crescimento de 3%, enquanto a Linha 4-Amarela transportou 117,5 milhões, com alta de 1%.

Somadas, as três operações paulistas registraram cerca de 359 milhões de embarques nos sete primeiros meses do ano. O volume representa mais de 80% dos mais de 440 milhões de passageiros transportados pela plataforma de trilhos da Motiva no período.

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No conjunto das operações, que inclui ainda o Metrô Bahia e o VLT Carioca, o número de passageiros cresceu 2,2% ante os sete primeiros meses de 2025, quando haviam sido registrados 431,4 milhões de embarques. Foram 9,3 milhões de passageiros adicionais.

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Só em julho, as linhas 8 e 9 transportaram 20,4 milhões de passageiros, ante 19,8 milhões no mesmo mês do ano passado. A plataforma de trilhos da Motiva opera 191 quilômetros de malha ferroviária e 124 estações em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.