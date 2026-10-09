Justiça cobra documentos da divisão da Avibras após compra pelos Batista
Operação industrial ficou na Aeroco, enquanto a antiga companhia manteve dívidas; cobrança inclui autorização para transferir bens da União
A Avibras, fabricante brasileira de equipamentos militares, separou seus principais ativos das dívidas. A parte mais valiosa do negócio foi reunida na Aeroco, comprada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, enquanto os débitos estimados em 1,5 bilhão de reais ficaram na antiga companhia. Agora, a Justiça exige documentos que comprovem as transferências, inclusive a autorização do governo para o repasse de bens públicos sob responsabilidade da Avibras.
Para os credores, resta a pergunta: o que sobrou para pagar a conta?