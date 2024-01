Justiça americana aceita recuperação judicial da Gol

A corte de falências de Nova York deferiu nesta tarde de sexta-feira, 26, a solicitação da Gol para buscar proteção legal visando a reestruturação de suas dívidas pelo Chapter 11, equivalente ao processo de recuperação judicial no Brasil, conforme reportado pelo Estadão/Broadcast. Ao ingressar com o pedido do Chapter 11, a empresa tem a capacidade de impedir quaisquer tentativas dos credores de tomar posse de aeronaves ou outras propriedades. Nos Estados Unidos, esses casos de insolvência possibilitam que a empresa continue suas operações enquanto formula um plano para reduzir sua dívida e reorganizar suas atividades.

Na quinta-feira, 25, a Gol protocolou na Corte de Falências do Distrito Sul de Nova York o pedido de entrada no Chapter 11 para reestruturar suas dívidas, as quais totalizavam R$ 20 bilhões ao final do terceiro trimestre. Metade desse montante é devido aos arrendadores de aeronaves, majoritariamente localizados nos Estados Unidos, razão pela qual o pedido foi apresentado lá. A empresa busca aprovação de um novo empréstimo para sustentar suas atividades durante o processo de recuperação judicial. A Gol assegurou US$ 950 milhões em financiamento de um grupo de detentores de títulos, como informado em comunicado.

Outras empresas também já entraram com esse pedido: o caso mais notório foi a instituição bancária Lehman Brothers em 2008, depois General Motors (GM) e Chrysler em 2009.