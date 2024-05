FED mantém taxa de juros dos EUA em 5,5% pela 7ª reunião consecutiva

O Fomc, comitê de política monetária dos EUA, decidiu manter a taxa de juros americana em 5,50% pela sétima reunião consecutiva. Alcançado em julho de 2023, este é o maior nível dos juros no país em 23 anos. A decisão desta quarta-feira, 1, veio em linha com as expectativas do mercado.

No comunicado da decisão, o comitê apontou que o cenário econômica está incerto e que os dirigente continuam “altamente atento aos riscos de inflação”, indicando um mercado de trabalho ainda aquecido e inflação elevada.

“Nos últimos meses, não houve progresso em direção à meta de inflação a 2%”, apontou o comunicado. “Não será apropriado cortar juros até haver uma maior confiança de que inflação está convergindo para meta”.

No mês passado, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que ainda seriam necessários mais dados positivos para confirmar que o país passa por um processo perene de desinflação – o que sustentaria o início do corte de juros. Isso não aconteceu. Em março, o núcleo do PCE, métrica de inflação preferida do Fed, permaneceu a 2,8% em 12 meses, mesmo nível de fevereiro e acima das projeções. Já o CPI, outro índice importante de inflação, acelerou para 3,5% em março, contra 3,2% em fevereiro.