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Julgamento no STF mexe com chances de Lula e Flávio no Polymarket

Previsões de vitória para os candidatos se alteraram depois da sessão de ontem no Supremo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 16h00
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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A turbulenta sessão do Supremo Tribunal Federal desta terça-feira foi acompanhada por uma nova oscilação nas apostas sobre a eleição presidencial brasileira no Polymarket. Na manhã desta quarta-feira, os contratos negociados na plataforma atribuíam cerca de 55% de probabilidade implícita de vitória a Flávio Bolsonaro e 45% ao presidente Lula.

Na janela de 24 horas que engloba o julgamento, a cotação de Flávio avançou aproximadamente dois pontos percentuais, enquanto a de Lula recuou em proporção semelhante. A diferença entre os dois, que havia diminuído antes da sessão, voltou a se ampliar.

O Supremo terminou o julgamento sem uma definição. O ministro Flávio Dino pediu vista durante a discussão sobre o tratamento conjunto de petições relacionadas ao caso Banco Master, interrompendo a análise antes que o plenário chegasse ao mérito de uma eventual investigação contra Alexandre de Moraes.

O movimento do Polymarket ocorreu em paralelo à repercussão política da crise no tribunal, que já entrou diretamente na campanha presidencial. Isso não permite estabelecer que a sessão do STF tenha provocado sozinha a mudança nos contratos, que também reagem a pesquisas eleitorais e a outros acontecimentos políticos.

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O mercado sobre quem vencerá a eleição brasileira já movimentou mais de 150 milhões de dólares. Os percentuais do Polymarket representam os preços negociados pelos participantes da plataforma e não equivalem a uma pesquisa de intenção de voto.

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