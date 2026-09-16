Julgamento no STF mexe com chances de Lula e Flávio no Polymarket

A turbulenta sessão do Supremo Tribunal Federal desta terça-feira foi acompanhada por uma nova oscilação nas apostas sobre a eleição presidencial brasileira no Polymarket. Na manhã desta quarta-feira, os contratos negociados na plataforma atribuíam cerca de 55% de probabilidade implícita de vitória a Flávio Bolsonaro e 45% ao presidente Lula.

Na janela de 24 horas que engloba o julgamento, a cotação de Flávio avançou aproximadamente dois pontos percentuais, enquanto a de Lula recuou em proporção semelhante. A diferença entre os dois, que havia diminuído antes da sessão, voltou a se ampliar.

O Supremo terminou o julgamento sem uma definição. O ministro Flávio Dino pediu vista durante a discussão sobre o tratamento conjunto de petições relacionadas ao caso Banco Master, interrompendo a análise antes que o plenário chegasse ao mérito de uma eventual investigação contra Alexandre de Moraes.

O movimento do Polymarket ocorreu em paralelo à repercussão política da crise no tribunal, que já entrou diretamente na campanha presidencial. Isso não permite estabelecer que a sessão do STF tenha provocado sozinha a mudança nos contratos, que também reagem a pesquisas eleitorais e a outros acontecimentos políticos.

Continua após a publicidade

O mercado sobre quem vencerá a eleição brasileira já movimentou mais de 150 milhões de dólares. Os percentuais do Polymarket representam os preços negociados pelos participantes da plataforma e não equivalem a uma pesquisa de intenção de voto.