JHSF leva torneio do Australian Open a empreendimento de luxo no interior de SP

A JHSF, controladora do Grupo Fasano, vai transformar seu empreendimento de luxo Boa Vista Village, em Porto Feliz, no interior paulista, em sede sul-americana de uma competição ligada ao Australian Open. Entre esta quarta-feira, 14, e domingo, 18, o complexo recebe o Australian Open Junior Series South America, torneio que garante ao campeão uma vaga na chave principal juvenil de um dos quatro Grand Slams do tênis mundial.

O acordo firmado com os organizadores do Australian Open tornou a JHSF parceira regional exclusiva do torneio, com direitos na categoria imobiliária em toda a América do Sul. O Boa Vista Village também sediará as edições de 2027 e 2028.

Para receber a competição, o empreendimento conta com oito quadras, instaladas pela GreenSet Worldwide, fornecedora oficial do Australian Open. As estruturas são permanentes e reproduzem características das quadras utilizadas em Melbourne, como cor e velocidade de jogo.

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Segundo Augusto Martins, CEO da JHSF, a parceria faz parte da estratégia de integrar esporte e hospitalidade aos empreendimentos de alto padrão da companhia. “Mais do que sediar uma competição, queremos contribuir para aproximar o Brasil dos grandes palcos do esporte mundial e criar novas oportunidades para uma geração de jovens talentos sul-americanos”, afirma.

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O acordo também prevê clínicas esportivas e outros eventos associados à marca Australian Open nos próximos anos.