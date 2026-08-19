JBS quer comprar fatia restante da Pilgrim’s Pride e fechar capital da empresa

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A JBS propôs a compra da totalidade das ações da Pilgrim’s Pride que ainda não possui, buscando aumentar seu controle sobre a empresa americana de alimentos. A aquisição, que envolve troca de ações, depende da aprovação de um comitê especial e dos acionistas não afiliados. Com a transação, a Pilgrim’s Pride deixaria a Nasdaq.

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A JBS apresentou uma proposta não vinculante ao conselho de administração da Pilgrim’s Pride Corporation para adquirir a totalidade das ações ordinárias da companhia que ainda não são detidas pela JBS ou por suas afiliadas. A informação foi divulgada em documento enviado ao mercado na noite desta terça-feira, 18.

Pela proposta, os acionistas da Pilgrim’s Pride que não são afiliados à JBS receberão 2,086 ações ordinárias Classe A da JBS para cada ação da Pilgrim’s Pride. A relação de troca considera os preços de fechamento dos papéis das duas companhias em 18 de agosto: 13,66 dólares para a JBS e 28,49 dólares para a Pilgrim’s Pride.

A Pilgrim’s Pride é uma companhia aberta com ações negociadas na Nasdaq e sede nos Estados Unidos. A empresa atua na criação, incubação, processamento e distribuição de frangos e suínos na América do Norte, no México e na Europa. A JBS já detém, por meio de suas subsidiárias, aproximadamente 82% das ações em circulação da Pilgrim’s Pride.

Proposta ainda depende de aprovação

A operação proposta ainda está sujeita à aprovação de um comitê especial do conselho de administração da Pilgrim’s Pride, formado por membros independentes e desinteressados. O grupo será assessorado por consultores jurídicos e financeiros independentes.

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Além disso, a JBS espera que a transação precise da aprovação da maioria dos votos dos acionistas da Pilgrim’s Pride que não sejam detidos pela JBS ou por suas afiliadas, além do cumprimento das condições habituais para o fechamento da operação.

Caso a transação seja concluída, as ações da Pilgrim’s Pride deixarão de ser negociadas na Nasdaq e serão retiradas de registro. A proposta representa mais um passo da JBS para ampliar o controle sobre a companhia americana, da qual já é acionista majoritária.