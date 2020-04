O Itaú anunciou nesta quarta-feira, 22, que irá renegociar contratos podendo alongar em até seis anos o prazo final de pagamento de empréstimos e financiamentos de pessoas físicas. Com a renegociação, é possível uma redução das parcelas mensais com a mesma taxa de juros. Além disso, o banco também aumentou de 60 para 120 dias o prazo para prorrogação de parcelas de crédito pessoal.

As medidas fazem parte do chamado Plano de Saúde Financeira, feito pelo banco para tentar manter a adimplência dos contratos durante a pandemia do novo coronavírus, que causou a perda de renda tanto de pessoas físicas quanto de empresas.” O objetivo é dar fôlego aos clientes neste momento e tratar de maneira mais estrutural o endividamento para garantir condições sustentáveis ao longo do tempo, ajustando também condições de prazo, taxas e garantias”, afirma o banco.

Caso queira renegociar, o cliente pode optar apenas por postergar a prestação, mantendo assim o prazo final do contrato, pelo alongamento do prazo, diminuindo o valor de parcelas, ou pelas duas modalidades. Neste caso, as parcelas seriam recalculadas e o primeiro pagamento pode ser feito em até 120 dias após fechada a renegociação. Para clientes pessoa física, a prorrogação dos contratos está disponível para as linhas de empréstimo pessoal, cheque especial, crédito imobiliário, cartões de crédito e financiamento de veículos.

No caso de pequenas e médias empresas, o alongamento de contrato de empréstimos pode ser feito por cinco anos e o prazo para prorrogação de parcelas chega até 180 dias. No caso de pequenas e médias empresas, há a possibilidade de alongamento de prazo e carência de capital de giro, parcelamento das linhas de cheque especial e conta garantida.

As condições são válidas para clientes que estiverem em dia e, durante o período, será mantida a mesma taxa de juros contratada, sem a cobrança de multa ou tarifas adicionais. Para as pessoas e empresas em atraso, o banco afirma ter condições especiais para a renegociação de dívidas.

O Itaú informou que mais de 600 mil contratos de clientes pessoa física e jurídica foram prorrogados pelos período de 60 dias, desde o anúncio de medidas de apoio pontuais, em março.

As novas condições já estão disponíveis tanto para clientes que ainda não solicitaram essa prorrogação, quanto para aqueles que já postergaram suas parcelas por dois meses e agora podem aumentar o período de carência.

Como solicitar

O processo pode ser feito por meio dos canais digitais (aplicativo, site, central telefônica ou contato direto com o gerente da conta).

A orientação do banco é que os clientes evitem deslocamento até a agência física a fim de manter o distanciamento social indicado pelos órgãos competentes, medidas de combate à pandemia do coronavírus.