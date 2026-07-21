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Irã afirma ter bombardeado centro de dados da Amazon no Bahrein

Guarda Revolucionária afirma ter atingido infraestrutura usada por americanos

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 17h35 | Atualizado em 21 jul 2026, 17h44
Projeção noturna em um prédio com imagens de caixões cobertos por bandeiras dos EUA e retratos de Donald Trump, Melania Trump, Ivanka Trump e outras mulheres loiras. Uma árvore escura e um portão de ferro forjado aparecem em primeiro plano
Faixa com mensagem antiamericana e imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exposta na Praça Palestina, em Teerã, no Irã (Getty/Getty Images)
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Irã afirma ter bombardeado centro de dados da Amazon no Bahrein Priorizar nos meus resultados Google

O Irã afirmou nesta terça-feira (21) ter lançado um ataque com mísseis de cruzeiro contra um centro de dados da Amazon no Bahrein, em mais um episódio da escalada militar entre Teerã e Washington.

Até o momento, não há confirmação independente de que a instalação tenha sido atingida.

Segundo a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), responsável pela operação, o alvo foi a principal infraestrutura de processamento de dados da empresa americana no país do Golfo Pérsico.

O grupo também afirmou ter atacado sistemas de defesa aérea e radares militares dos Estados Unidos instalados nas cidades bareinitas de Muharraq e Riffa.

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Nem a Amazon, nem os governos do Bahrein e dos Estados Unidos comentaram a alegação até a publicação desta reportagem.

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Ataque amplia confronto regional

A ofensiva ocorre em meio ao agravamento do conflito entre Irã e Estados Unidos, que já entra no décimo dia de confrontos diretos.

Nos últimos dias, Washington intensificou bombardeios contra alvos iranianos, enquanto Teerã passou a advertir que responderia atingindo instalações americanas localizadas em países aliados na região.

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O Bahrein abriga importantes bases militares dos Estados Unidos e é considerado um dos principais aliados de Washington no Golfo.

Resposta a bombardeio americano

Em comunicado, a Guarda Revolucionária afirmou que o ataque foi uma resposta à ofensiva americana realizada um dia antes contra a usina nuclear de Darkhovin, no sudoeste do Irã, que ainda está em construção.

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O governo iraniano classificou a ação como uma violação do direito internacional e pediu que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas condenem o bombardeio.

A AIEA informou que acompanha os relatos, mas ainda não divulgou uma avaliação independente sobre os danos à instalação.

Infraestrutura digital entra na guerra

Caso seja confirmado, o ataque representará uma ampliação dos alvos do conflito, que deixa de atingir apenas instalações militares e energéticas para incluir também infraestrutura tecnológica operada por empresas privadas.

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O Bahrein é um dos principais polos digitais do Oriente Médio e abriga centros de dados utilizados por companhias internacionais para oferecer serviços de computação em nuvem na região.

Até o momento, porém, não há evidências públicas de que a infraestrutura da Amazon tenha sido efetivamente atingida ou sofrido interrupções em seus serviços.

A ofensiva acontece em um momento de crescente preocupação dos mercados com os impactos da guerra sobre cadeias globais de energia, transporte e tecnologia, à medida que o conflito ultrapassa as fronteiras do Irã e envolve países estratégicos do Golfo Pérsico.

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