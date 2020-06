IR 2020: Receita abre na terça consulta a lote de restituição de R$ 5,7 bi

A Receita Federal abre nesta terça-feira, 23, as consultas ao segundo lote do Imposto de Renda de Pessoa Física 2020, relativo ao ano-base 2019. Segundo o Fisco, este é o maior valor para um lote de restituição da história, sendo disponibilizados 5,7 bilhões de reais a mais de 3 milhões de contribuintes que já fizeram a entrega do documento a Receita. A restituição do IR acontece quando o contribuinte pagou mais imposto do que o devido.

As consultas podem ser feitas a partir das 9h pelo site da Receita na internet ou pelo telefone 146. O órgão disponibiliza, ainda, um aplicativo para tablets e smartphones para consulta das informações sobre a restituição do IR e a situação cadastral do CPF. Os valores estarão disponíveis para saques a partir de 30 de junho na conta informada no momento da entrega do documento.