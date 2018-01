IPVA: imposto em SP vence a partir de hoje; veja datas

O prazo para pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) para veículos registrados no estado de São Paulo começa a vencer a partir desta terça-feira. O tributo pode ser quitado de uma única vez, com desconto de 3%, ou em até três parcelas – sem desconto.

No caso de automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares, tanto a cota única quanto a primeira parcela deverão ser pagas entre os dias 9 e 22. A data varia conforme o final da placa do veículo (veja tabela abaixo)

Neste ano, os donos de automóveis não serão avisados por carta sobre o valor e vencimento do IPVA. É preciso entrar no site https://www.valoripva2018.fazenda.sp.gov.br / para fazer a consulta.

O imposto é calculado sobre uma tabela de valor venal divulgada pelo governo, divulgada no Diário Oficial no fim do ano passado. As informações sobre o valor venal de cada modelo também podem ser consultadas em uma área de busca na página da publicação, sendo necessário informar o código da faixa de IPVA (informação presente no Renavam) e o ano.