IPVA começa a vencer amanhã em SP; veja situação em outros estados

O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começa nesta quarta-feira no Estado de São Paulo. Os motoristas podem efetuar a primeira parcela ou pagar a cota única com 3% de desconto. O prazo também já chegou em outras unidades federativas, como o Pará.

Automóveis com placa final 1 devem efetuar até amanhã o pagamento do IPVA em São Paulo. Para placas com final 2, o prazo é dia 10, com final 3, no dia 11, e assim por diante, sempre em dias úteis. Veja abaixo o calendário completo para o estado:

Datas e condições de pagamento em outros estados

Além de diferentes calendários, o imposto tem condições de pagamento diferenciadas em todos os estados do país e no Distrito Federal. Enquanto em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro é possível fazer o pagamento em três vezes, no Amapá, Região Norte, o motorista consegue pagar o imposto em até seis vezes.

Os valores das alíquotas também variam. Para chegar ao valor do imposto de cada estado é preciso multiplicar o porcentual pelo valor venal, determinado pela Tabela Fipe, da Fundação Instituo de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Quem tiver disponibilidade para quitar o imposto em cota única tem oportunidades de conseguir um bom desconto. No Amazonas, por exemplo, o abatimento pode chegar a até 30%

Confira as informações do seu estado:

Acre

Valor: O IPVA equivale a 2% do valor venal do veículo e pode ser emitido pelo site do Detran no estado ou nos postos de atendimento da Secretaria da Fazenda

Prazo: Para ficar em dia com o imposto do carro, dono de veículo no Acre pode pagar o tributo em cota única, com desconto de 10% ou parcelado em até três vezes. Motoristas com placa finais 1 e 2 precisam acertar a primeira ou a cota única em 31 de janeiro. Carros com finais 3 e 4 em 28 de fevereiro, final 5 em 29 de março, final 6 em 30 de abril, final 7 em 31 de maio, final 8 em 26 de junho, final 9 em 31 de julho e final 0 em 30 de agosto.

Alagoas

Valor: Desde a última segunda-feira, 7, os proprietários de veículos de Alagoas já podem entrar no site da Secretaria da Fazenda para emitir os boletos do imposto de 2019. O imposto varia de 3% a 4% para carros conforme a potência do motor.

Prazo: Há desconto de 10% para quem fizer o pagamento à vista até 28 de fevereiro. É possível fazer o pagamento em até seis vezes. A primeira parcela vence no dia 28/2 para motoristas com placas final 1 e 2, em 29 de março para finais 3 e 4, em 30 de abril para final 5 e 6, 31 de maio para placas 7 e 8 e 28 de junho para placas 9 e 0. As parcelas seguintes vencem nos últimos dias úteis de cada mês.

Amapá

Valor: O imposto para carros equivale a 3% do valor venal dos carros de passeio.

Prazo: No Amapá, é possível fazer a quitação do IPVA com desconto de 10%. O benefício é dado a quem fizer o pagamento até 15 de março. O motorista que preferir parcelar pode fazer o pagamento em até seis cotas, no dia 15 dos meses subsequentes. O prazo máximo para quitar o imposto, de 3% do valor do veículo, é em 30 de agosto. O boleto é enviado pelos Correios.

Amazonas

Valor: 3% do preço de mercado do automóvel. Motoristas quem não tomaram multas nos últimos três anos podem ter até 30% de desconto no IPVA no Amazonas. O programa “bom condutor” dá descontos adicionais por ano que o motorista não registrou infração de trânsito. Os porcentuais de 10%, 15% e 20% podem ser somados ao desconto de 10% para quem optar por pagar o imposto em cota única.

Prazo: A cota vence em 31 de janeiro para veículos com placa final 1, 28 de fevereiro para final 2, final 3 em 29 de março, final 4 em 30 de abril, final 5 em 31 de maio, final 6 em 26 de junho, final 7 em 31 de julho e final 8 em 30 de agosto, final 9 em 30 de setembro e final 0 em 31 de outubro. O boleto pode ser emitido no site da Secretaria de Estado de Fazenda e do Detran do Amazonas.

Bahia

Valor: Para pagar, é necessário emitir a guia no site da Secretaria da Fazenda. O IPVA é de 2,5% para carros e 1% para motos.

Prazo: Motoristas baianos que pagarem o IPVA até 7 de fevereiro terão 10% de desconto no imposto. Depois disso, o pagamento pode ser feito em até três parcelas. Carros com placa final 1 pagam a primeira em 28 de março, final 2 em 29 de março, final 3 em 29 de abril, final 4 em 30 de abril, final 5 em 28 de maio, final 6 em 29 de maio, final 7 em 26 junho, final 8 em 27 de junho, final 9 em 27 de julho e final 0 em 28 de julho, conforme o calendário.

Ceará

Valor: Para os carros, a alíquota varia entre 2,5% e 3,5%, de acordo com a potência do motor.

Prazo: Os motoristas podem emitir o boleto do IPVA 2019 pela internet. O governo oferece desconto de 5% a quem fizer o pagamento em cota única até 31 de janeiro. Depois desse prazo, o pagamento pode ser feito em até cinco parcelas, a vencer nos dias 8 de fevereiro, março, abril, maio e 10 de junho.

Distrito Federal

Valor: O IPVA corresponde a 3,5% do valor venal

Prazo: Donos de carro do DF podem parcelar o IPVA em até quatro parcelas. A primeira vence na semana de 18 a 22 de fevereiro, mesma data de quem pretende recolher o imposto de uma vez só. O parcelamento só é possível para valores maiores de 100 reais. Carros com placa final 1 e 2 precisam recolher o imposto no dia 18, final 3 e 4 no dia 19, final 5 e 6 no dia 20, 7 e 8 no dia 21 e 9 e 0 no dia 22. O governo distrital vai enviar os boletos pelo Correio. Também é possível emitir a guia no site da Receita do Distrito Federal.

Espírito Santo

Valor: Os motoristas capixabas são os que têm o IPVA mais barato do sudeste: 2% do valor do carro. O estado oferece desconto de 5% para quem fizer o pagamento à vista.

Prazo: O vencimento também é o mais tardio, só começa em abril. Há também a opção de parcelar em quatro vezes. A primeira parcela, ou cota única, vence em 8 de abril para carros com placa final 1, dia 9 para final 2, dia 10 para final 3, dia 11 para final 4, dia 12 para final 5, dia 15 para final 6, dia 16 para final 7, dia 17 para final 8, dia 18 para final 9 e dia 22 para final 0.

Goiás

Valor: Carros recolhem 3,75% do valor venal em imposto.

Prazo: O pagamento do IPVA pode ser dividido em até três parcelas e não há desconto para quem fizer o recolhimento à vista. O calendário é dividido de janeiro a setembro, conforme a placa do carro. Para veículos com placa final 1, o vencimento da primeira parcela é em 30 de janeiro. Já placas final 0 precisam pagar a primeira apenas em setembro. Os boletos podem ser emitidos pela internet.

Maranhão

Valor: O motorista pode emitir a guia de pagamento pelo site da Secretaria da Fazenda do Estado. O valor do imposto é de 2,5% para carros.

Prazo: Para garantir um desconto de 10%, os donos de carros do Maranhão devem fazer o pagamento até 28 de fevereiro. Também há a opção de fazer o pagamento em até três vezes. Nesse caso, é preciso se planejar, pois o pagamento da primeira parcela começa antes da cota única, também em fevereiro: carros com placas finais 1 e 2 no dia 8, final 3 e 4 no dia 11, final 5 e 6 no dia 15, 7 e 8 dia 18 e placas final 9 e 0 no dia 26. Outras parcelas vencem nos mesmos dias dos meses seguintes.

Mato Grosso

Valor: O valor do IPVA de carros é de 4% no estado. A guia de pagamento pode ser emitida no site do governo.

Prazo: O pagamento do imposto tem desconto de até 5% para os mato-grossenses. Os abatimentos são concedidos conforme a data do recolhimento do tributo. Pagamentos até 10 de janeiro têm o desconto máximo de 5%, quem pagar entre os dias 11 e 21 terá 3% de desconto, segundo o calendário da Secretaria da Fazenda. É possível parcelar o imposto em até três vezes. Nesse caso, carros com placas 1 precisam fazer o pagamento até 31 de janeiro, com finais 2 e 3, em 28 de fevereiro, 4 e 5 em 29 de março, 6 e 7 em 30 de abril , 8 e 9 em 31 de maio e final 0 em 28 de junho.

Mato Grosso do Sul

Valor: Carros de passeio pagam 3,5% de IPVA

Prazo: Motoristas de Mato Grosso do Sul vão receber a guia de pagamento pelo Correio. Quem se programar para pagar em cota única tem 15% de desconto. Há a opção de pagar o imposto em até cinco parcelas, com vencimentos em 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 29 de março, 30 de abril e 31 de maio.

Minas Gerais

Valor: O motorista precisa pagar 4% do valor do veículo em imposto. Donos de veículos de Minas Gerais podem ter desconto de até 6% no IPVA se pagarem o imposto à vista, agora em janeiro. O porcentual de 3% de bônus é para quem pagar a cota única. Os outros 3% são concedidos para quem recolheu o tributo em dia em 2017 e 2018. Quem preferir pode fazer o pagamento em três vezes.

Prazo: A primeira parcela ou cota única vence no dia 14 para carros com placas 1 e 2, 15 para placas 3 e 4, 16 para final 5 e 6, 17 para final 7 e 8 e 18 para final 9 e 0. As outras cotas devem ser quitadas nos mesmos dias dos meses seguintes. A guia pode ser emitida na página da Secretaria da Fazenda.

Pará

Valor: A alíquota cobrada é de 2,5%. e quem fizer o pagamento antecipado tem desconto de 15% no valor do imposto, se não tiver sofrido multas de trânsito, nos últimos dois anos e 10% para quem não tiver sido multado em 2018.

Prazo: O Pará foi primeiro estado a começar o pagamento do IPVA de 2019. Para motoristas com placas finais de 01 a 31, o vencimento da primeira parcela ocorreu em 4 de janeiro. Diferentemente de outros lugares, o calendário é dividido pelos dois últimos dígitos da placa, conforme mostra a página da Secretaria da Fazenda. No site, também é possível pegar a guia de pagamento.

Paraíba

Valor: Carros e motos pagam 2,5% de alíquota sobre o valor venal do carro.

Prazo: A data limite para o vencimento do imposto é o último dia útil de cada mês no período de janeiro a outubro, tanto para quem optar pelo pagamento da cota única ou então pelo parcelamento. Por exemplo, para o proprietário com placa final 1, a data limite de vencimento será o dia 31 de janeiro de 2019, enquanto a placa final 2 será o dia 28 de fevereiro e assim sucessivamente. Os boletos podem ser emitidos no site do Detran ou da Receita estadual.

Paraná

Valor: A alíquota é 3,5% do valor do carro. Os boletos devem ser emitidos no site da Secretaria da Fazenda do estado.

Prazo: O pagamento do IPVA no Paraná começa em 10 de janeiro. Na primeira semana, os motoristas podem garantir 3% de desconto se fizerem o pagamento à vista. Após esse prazo, é possível pagar o imposto parcelado, em até três cotas. A primeira parcela, já sem o desconto, vence em 22 de janeiro para carros com placas final 1 e 2, 23 para placas 3 e 4, 24 para placas 5 e 6, 25 para 7 e 8 e quem tem carro com placa 9 e 0 pode pagar no dia 26.

Pernambuco

Valor: O imposto para carros varia de 3% a 4% do valor venal, dependendo da potência do motor. Os pernambucanos vão receber os carnês do IPVA a partir de 20 de janeiro, porém, o boletos já estão disponíveis no site do Detran. Quem se programar para fazer o pagamento a vista terá desconto de 7% no tributo, caso contrário, é possível fazer o pagamento em até três vezes.

Prazo: O vencimento da cota única ou da primeira parcela é em fevereiro: dia 8 para placas finais 1 e 2, 12 para placas 3 e 4, 19 finais 5 e 6, 22 para placas 7 e 8 e 28 para carros com finais 9 e 0.

Piauí

Valor: Automóveis com valor até 150 mil reais vão pagar 2,5% do valor do carro em imposto. Os veículos que custam desse valor para cima pagam 3%.

Prazo: o estado tem um programa para dar desconto no imposto: 15% para quem recolher o valor à vista e na primeira cota. A cota vence em 31 de janeiro para veículos com placa final 1, 28 de fevereiro para final 2, final 3 em 29 de março, final 4 em 30 de abril, final 5 em 31 de maio, final 6 em 26 de junho, final 7 em 31 de julho e final 8 em 30 de agosto, final 9 em 30 de setembro e final 0 em 31 de outubro. Os boletos estão disponíveis no site do Detran ou site da Secretaria da Fazenda.

Rio de Janeiro

Valor: A guia de recolhimento pode ser emitida no site da Secretaria estadual de Fazenda a partir do dia 11. No Rio, a alíquota é de 4% sobre o valor do carro.

Prazo: A primeira parcela, ou cota única com desconto de 3%, começa a vencer em 21 de janeiro para carros com placa final 0. O calendário segue, ainda em janeiro, com o vencimento no dia 23 para placas final 2, 24 para final 3, 25 para final 4, 28 para final 5, 29 para placa terminada em 6, 30 para placa final 7, 31 para placa final 8. Quem tem veículo terminado em final 9 e 0 paga nos dias 1º e 2 de fevereiro, respectivamente.

Rio Grande do Norte

Valor: Carros e motos pagam IPVA de 3% sobre o valor venal do carro. O motorista deve emitir a guia de pagamento no site do Detran do Estado.

Prazo: Quem quiser fazer o pagamento em cota única tem desconto de 5%. É possível optar por parcelamento em até cinco vezes. O pagamento da cota única ou da primeira parcela começa em 26 de março para carros com placa final 1. No dia 27 de março, é a vez de motoristas placas final 2. Nos dias 29 e 30 de abril, vence o imposto das placas 3 e 4, respectivamente. Final 5 e 6 precisam fazer o pagamento em 6 de junho, placas 7 e 8 em 8 de agosto e 9 e 0 em 22 de agosto.

Rio Grande do Sul

Valor: O valor do IPVA é de 3% para automóveis. Motoristas gaúchos tem uma série de descontos para pagar o IPVA. Para quem pagar o imposto até 31 de janeiro tem 3% de desconto, 2% até 28 de fevereiro e 1% até 29 de março. Quem é integrante dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão tem desconto adicional de até 22,4%.

Prazo: O cronograma de vencimentos conforme o final das placas, para quem quer pagar parcelado, tem início em abril, no dia 1º, para os veículos com final de placa dígito 1. Final 2 paga no dia 3, final 3 no dia 5, final 4 no dia 8, final 5 no dia 10, final 6 em 12, final 7 em 15, final 8 em 17, final 9 em 22, e final 0 no dia 24. As guias podem ser emitidas no site da secretaria da Fazenda.

Rondônia

Valor: Equivale a 2,5% do valor venal do veículo. O boleto do imposto pode ser emitido no site da Secretaria de Finanças do Estado.

Prazo: Donos de carros com placas finais 1, 2 e 3 que quiserem garantir o desconto de 10% do pagamento a vista devem se programar. O imposto desses carros, em Rondônia, vence em 31 de janeiro. Há também a opção de pagar em três cotas. Veículos com placa final 4 precisam quitar a 1ª cota ou parcela única em 28 de fevereiro, final 5 em 29 de março, final 6 em 30 de abril, final 7 em 31 de maio, final 8 em 26 de junho, final 9 em 31 de julho e final 0 em 30 de agosto.

Roraima

Valor: O IPVA equivale a 3% do valor venal do veículo. A guia pode ser emitida no site do Detran.

Prazo: O calendário de pagamento do IPVA em Roraima é extenso, mas o motorista com carro de placa final 1 precisa fazer o pagamento já em janeiro. A primeira das três cotas vence neste mês. Não foi informado desconto para pagamento único. Quem tem veículos com outras placas pagará o imposto no último dia útil dos próximos meses: final 2 em fevereiro, final 3 em março, final 4 em abril, final 5 em maio, final 6 em junho, final 7 em julho, final 8 em agosto, final 9 em setembro e final 0 em outubro. As outras parcelas terão vencimento para o último dia útil dos meses seguintes, respeitando final de cada placa.

Santa Catarina

Valor: O governo do estado de Santa Catarina enviará pelos Correios o carnê no IPVA 2019. Quem não receber as guias pode emitir no site da Fazenda estadual. O recolhimento é de 2% de imposto sobre o valor do veículo.

Prazo: Pagamento pode ser feito em até três vezes. As parcelas vencem no dia 10 de cada mês, conforme a placa do veículo. Carros com placa final 1 pagam a primeira em janeiro, final 2 em fevereiro, final 3 em março, e assim sucessivamente.

Sergipe

Valor: Em Sergipe, o os motoristas pagam 2,5% do valor do carro em IPVA. A exceção são donos de veículos acima de 120 mil reais, que precisam recolher 3% de imposto.

Prazo: Não há a opção de parcelamento. Porém, é possível pagar o imposto com até 10% de desconto até 28 de fevereiro. É possível pagar depois, no último dia útil de cada mês, respeitando o calendário. Placas final 1 e 2 vencem em 29 de março, 3, em abril, 4 em maio, 5 em junho, 6 em julho, 7 em agosto, 8 em setembro, 9 em outubro e 0 em novembro. Os boletos estão disponíveis no site do Detran de Sergipe.

Tocantins

Valor: O imposto é de 2% no valor do veículo.

Prazo: A guia para pagamento do IPVA já está disponível no site da Secretaria da Fazenda de Tocantins. Há três opções de pagamento: com desconto de 10% para quitação à vista até 15 de janeiro de 2019; em dez vezes, com primeira parcela paga também em 15 de janeiro de 2019, ou sem desconto, com pagamento feito somente em 15 de outubro de 2019.