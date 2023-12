IPVA 2024 começa a vencer no dia 11 de janeiro em SP; veja calendário

A Secretaria da Fazenda de São Paulo divulgou nesta quarta-feira, 6, o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). As contas começam a vencer no próximo dia 11 de janeiro para os motoristas com carro final placa 1.

Neste ano, os motoristas poderão pagar o imposto por Pix, com a geração de QR code, com o Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) ou com cartão de crédito, em empresas autorizadas. Os valores poderão ser parcelados em até cinco vezes, mas quem pagar o imposto à vista em janeiro terá desconto de 3%. O pagamento pode ser feito também de forma integral em fevereiro, sem desconto.

A tabela com o valor venal para calcular o valor do imposto ainda não foi divulgada.

O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto. Se continuar inadimplente, o débito irá para a dívida ativa.

