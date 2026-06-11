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IPO da SpaceX transforma Elon Musk no primeiro trilionário da história

Fortuna do empresário supera US$ 1 trilhão após estreia recorde da SpaceX na Bolsa, mas parte da riqueza depende de metas ambiciosas

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 18h51 | Atualizado em 12 jun 2026, 09h00
Elon Musk
Elon Musk: fortuna sem precedentes (Allison Dinner/EPA/EFE)
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IPO da SpaceX transforma Elon Musk no primeiro trilionário da história Priorize VEJA no Google

A abertura de capital da SpaceX não apenas entrou para a história como o maior IPO já realizado, mas também levou Elon Musk a um marco sem precedentes: tornar-se, ao menos no papel, o primeiro trilionário do mundo.

Com a precificação das ações da empresa espacial em US$ 135, a participação de Musk na SpaceX passou a valer cerca de US$ 867 bilhões. Somada à sua fatia na montadora elétrica Tesla, sua fortuna ultrapassa US$ 1,1 trilhão, segundo cálculos baseados em documentos apresentados pelas duas companhias ao mercado.

O valor coloca o empresário em um patamar nunca antes alcançado por um indivíduo desde o surgimento dos rankings modernos de riqueza.

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Fortuna depende de promessas para o futuro

Apesar do número impressionante, a marca de US$ 1 trilhão exige algumas ressalvas.

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Uma parcela relevante das ações atribuídas a Musk está vinculada ao cumprimento de metas de longo prazo estabelecidas pela SpaceX. Entre elas estão projetos considerados altamente ambiciosos, como a criação de centros de processamento de inteligência artificial em órbita e o estabelecimento de uma colônia humana permanente em Marte.

Caso essas ações condicionadas sejam excluídas do cálculo, Musk permanece ligeiramente abaixo da barreira simbólica de US$ 1 trilhão.

Ainda assim, a valorização recente da SpaceX mostra como investidores estão dispostos a apostar em projetos que podem levar décadas para se concretizar.

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Da Tesla aos foguetes

A ascensão patrimonial de Musk começou com a Tesla, cuja valorização transformou o empresário em uma das pessoas mais ricas da história.

Nos últimos anos, porém, a SpaceX tornou-se o principal motor de crescimento de sua fortuna. A companhia domina o mercado de lançamentos espaciais comerciais, opera a rede de internet via satélite Starlink e busca expandir sua atuação em inteligência artificial e infraestrutura digital.

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A abertura de capital consolidou essa mudança.

Pela primeira vez, a SpaceX representa a maior parcela da riqueza de Musk, superando inclusive sua participação na Tesla.

Mais rico que os magnatas da tecnologia

A nova avaliação coloca Musk muito à frente dos demais bilionários do setor tecnológico.

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Segundo estimativas baseadas nos valores de mercado atuais, sua fortuna equivale aproximadamente à soma dos patrimônios dos fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, do fundador da Amazon, Jeff Bezos, e do fundador da Oracle, Larry Ellison.

A comparação ilustra o grau de concentração de riqueza gerado pela valorização das grandes empresas de tecnologia e inteligência artificial nos últimos anos.

Empresa ainda acumula prejuízos

O feito ocorre apesar de a SpaceX ainda registrar perdas bilionárias.

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Documentos divulgados antes do IPO mostram que a companhia acumulou prejuízos próximos de US$ 13 bilhões desde o início de 2023. Grande parte dos gastos está associada à expansão da infraestrutura de inteligência artificial, ao desenvolvimento do foguete Starship e a projetos experimentais de longo prazo.

Mesmo assim, investidores continuam apostando que a empresa poderá transformar sua liderança no setor espacial em novos negócios altamente lucrativos.

A era dos trilionários

O surgimento de um trilionário representa um novo capítulo na história da concentração de riqueza.

Há apenas uma década, a ideia de uma fortuna superior a US$ 1 trilhão parecia distante. Hoje, impulsionados pela valorização das gigantes de tecnologia e pela corrida da inteligência artificial, analistas já discutem quem poderá alcançar esse patamar depois de Musk.

Entre os nomes frequentemente citados estão Jensen Huang, Mark Zuckerberg e o próprio Bezos, caso a valorização das empresas ligadas à IA continue acelerada.

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