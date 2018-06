iPhone X fica submerso por duas semanas e volta a funcionar

Um iPhone X voltou a funcionar após duas semanas submerso dentro de um rio nos Estados Unidos. O smartphone foi encontrado pelo youtuber Dallas, do canal Man + River, que procura itens perdidos dentro de lagos e rios.

Para que o aparelho voltasse a funcionar, Dallas deixou o smartphone secando por três dias – foi necessário abrir o iPhone para tirar a umidade dos componentes internos, procedimento que não é recomendado pelo fabricante. O aparelho voltou a ligar assim que foi conectado a um carregador.

A Apple informa em seu site que o iPhone X é um aparelho resistente à água, classificado como IP67 – o que significa que o dispositivo está protegido contra a imersão temporária. Smartphones com essa classificação podem ser submersos até um metro de água por 30 minutos.

Dallas conseguiu entrar em contato com a dona do iPhone X e retornar o smartphone. No Brasil, o aparelho custa até 7.799 reais.