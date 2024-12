IPCA e emendas Pix determinam o futuro da Faria Lima nesta terça

A inflação brasileira medida pelo IPCA deve ter desacelerado em novembro para 0,36%, ante a subida de 0,56% em outubro, de acordo com projeções colhidas pelo Valor. A desaceleração, no entanto, não deve ser suficiente para fazer o índice retroceder de volta para dentro da meta de inflação, cujo teto é 4,5%. De acordo com as projeções, o IPCA em doze meses deve ter ficado em 4,84%.

O dado oficial, que sai logo mais às 9h da manhã, deve revalidar a percepção do mercado financeiro de que a Selic deve subir com força para conter as expectativas de alta da inflação e a chamada desancoragem das expectativas, quando as pessoas deixam de acreditar que os preços estão contidos e subirão apenas moderadamente.

A divulgação do IPCA coincide com o primeiro dia da reunião do Copom, que decide a nova taxa Selic amanhã. O mercado financeiro vem apostando em uma alta de 0,75 ponto percentual, que levaria o juro brasileiro de volta a 12%.

E os riscos para novas altas da Selic seguem no radar. Na segunda, o governo federal anunciou uma medida para liberar as chamadas emendas Pix, em um esforço de conseguir aprovar as medidas de corte de gastos propostas pelo governo.

O cenário político ganhou ainda outro complicador: o presidente Lula foi submetido a uma cirurgia de emergência durante a madrugada, para drenar uma hemorragia. Ele deve permanecer internado até o final da semana.

Isso num dia em que a tendência é negativa para as bolsas ao redor do globo. Os futuros americanos recuam em um dia de agenda fraca. A China já reage às ameaças de Donald Trump e tem como alvo a gigante Nvidia, em mais uma escalada da guerra tecnológica entre os dois países. Na Europa, as ações também cedem.

O EWZ, o fundo que representa a bolsa brasileira em Nova York, acompanha o sinal negativo, isso após a alta expressiva da véspera, apoiada por medidas de estímulo econômico na China.

Agenda do dia

9h: IBGE publica IPCA de novembro

9h: Sabatina na CAE do Senado dos indicados para a diretoria do BC

12h: Dario Durigan (Fazenda) participa de almoço da FPE

