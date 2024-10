IPCA e ata do Fed guiam apostas sobre futuro das taxas de juros

O IBGE divulga nesta manhã a inflação de setembro, em meio às apostas de que a inflação brasileira tenha voltado a acelerar após a deflação de agosto. De acordo com as projeções colhidas pelo Broadcast, o IPCA deve ter subido a 0,45% no mês passado, ante queda de 0,02% em agosto.

O mercado financeiro brasileiro vai na contramão do mundo ao apostar que a inflação doméstica está em tendência de alta e requer a subida da taxa Selic para controlá-la. O futuro presidente do BC, Gabriel Galípolo, afirmou ontem, na sabatina que antecedeu a sua indicação, que concorda com esse diagnóstico.

À tarde, investidores se debruçarão sobre a ata da reunião em que o Fed decidiu pelo primeiro corte de juros nos EUA desde a pandemia. O documento, acompanhado de uma enxurrada de falas públicas de dirigentes do BC americano, deve ajudar a delinear as apostas para as próximas decisões de política monetária.

Enquanto isso, os futuros das bolsas americanas amanhecem em queda. Para além do noticiário puramente econômico, o país passará o dia sob a ameaça de destruição causada pelo furacão Milton, que se forma com o risco de causar devastação sem precedentes. O EWZ, que representa a bolsa brasileira em Nova York, também recua, enquanto a Europa se recupera após as perdas de ontem.

Agenda do dia

9h: IBGE divulga IPCA, INPC e INCC/Sinapi de setembro

9h: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) discursa em evento

10h15: Lorie Logan (Fed/Dallas) discursa em evento

11h30: Austan Goolsbee (Fed/Chicago) discursa em simpósio

13h15: Tom Barkin (Fed/Richmond) discursa em simpósio

13h30: Philip Jefferson discursa em evento

14h30: BC divulga fluxo cambial semanal

15h: Fed divulga ata da última reunião

18h: Susan Collins (Fed/Boston) e Raphael Bostic (Fed/Atlanta) discursam em evento

19h: Mary Daly (Fed/São Francisco) participa de painel

