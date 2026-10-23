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IPC-S sobe 0,46% na 3ª quadrissemana de outubro

A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Educação

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 08h13
Jovem mulher de cabelos castanhos claros e óculos, vestindo camiseta azul, sentada em uma cadeira de escritório, digitando em um notebook preto sobre uma mesa cinza em um ambiente de trabalho compartilhado
A alta de preços no setor de educação passou de 0,68%, na segunda quadrissemana de outubro de 2026 para 0,90% na terceira quadrissemana de outubro de 2026 (Jota K/Seduc/Divulgação)
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O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) da terceira quadrissemana de outubro de 2026 subiu 0,46%, idêntica a apurada na última divulgação. As informações foram apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-IBRE) nesta sexta-feira, 23.

Com este resultado, a variação acumulada em 12 meses passou de 4,29% para 4,28%. Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação.

A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação cuja taxa de variação passou de 0,68%, na segunda quadrissemana de outubro de 2026 para 0,90% na terceira quadrissemana de outubro de 2026.

Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: Saúde e Cuidados Pessoais (0,18% para 0,28%), Transportes (0,33% para 0,34%) e Comunicação (0,01% para 0,02%).

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Em contrapartida, os grupos Alimentação (1,22% para 1,08%), Despesas Diversas (0,04% para
‑0,02%), Vestuário (0,34% para 0,28%) e Habitação (0,17% para 0,16%) apresentaram recuo em
suas taxas de variação.

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