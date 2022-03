Investir na Amazon pode ficar mais barato

A Amazon, gigante fundada pelo bilionário americano Jeff Bezos, aprovou nesta quarta-feira, 9, o desdobramento de ações de 20 por 1, juntamente com uma autorização de recompra de 10 bilhões de dólares. A medida pode baratear em até 95% o preço das ações e é um claro convite de Bezos para atrair mais investidores ao seu negócio.

Após a aprovação pelo conselho de administração, as ações da Amazon subiram 10%, alcançando o valor de 2.785,58 dólares por ação. A medida ainda depende do aval dos acionistas em sua Assembleia Anual, agendada para o dia 25 de maio. Segundo cálculo de especialistas, o preço das ações pode cair do patamar de 2,7 mil dólares para algo em torno de 140 dólares. Se aprovado o plano, a estimativa é que as ações ajustadas pelo desdobramento comecem a ser negociadas em junho. A última vez que a empresa dividiu as suas ações foi antes da bolha das pontocom em 1999 e, desde então, as ações valorizaram mais de 4.500%, segundo analistas do Seeking Alpha, serviço norte-americano de conteúdo para o mercado financeiro.

A medida visa a tornar as ações mais acessíveis para potenciais investidores e segue o movimento de outras grandes empresas de tecnologia. A Google anunciou uma divisão semelhante em fevereiro deste ano. A Apple e a Tesla também realizaram desdobramento de suas ações no ano passado. “Embora a decisão da Amazon não afete nenhum fundamento, ela torna as ações mais acessíveis para investidores de varejo ou para aqueles que não desejam que essa participação seja uma grande parte de seu portfólio”, diz o relatório de análise do Seeking Alpha.