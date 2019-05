Instituto oferece bolsas para cursos de marketing e administração nos EUA

O Instituto Latino-americano de Negócios (Laiob, em inglês), grupo que firma parcerias com instituições de ensino dos Estados Unidos e oferece cursos especializados para executivos da América Latina, abriu bolsas de estudo de até 100% para um intercâmbio de duas semanas em fevereiro de 2020 na Universidade de Ohio. Entre as disciplinas oferecidas, estão as de marketing, finanças corporativas, gestão e gerência de projetos.

Além da bolsa integral, é possível conseguir descontos de 30%, 50% ou 70%. Todas eles contam com estadia, alimentação e transporte inclusos. Os participantes têm de arcar com a passagem e a taxa de matrícula. Cada curso possui três bolsas fixas: uma de 100% e duas de 70%. Já o número de descontos oferecidos de 50% e 30% variam de acordo com o módulo. Sem nenhum tipo de bolsa, os cursos custam 7.400 dólares (aproximadamente 29 mil reais).

Os cursos são voltados para profissionais que ocupam cargos de gerente e coordenador. No entanto, segundo André Moreira Fauri, fundador e presidente do Laiob, não é necessário estar nessas posições para se inscrever, já que os escolhidos costumam formar um grupo diverso. Isso porque, de acordo com ele, o intercâmbio tem como objetivo, além do curso e da experiência fora do país, proporcionar que os participantes conheçam novas pessoas do mercado brasileiro e façam contatos. “Já tivemos casos em que surgiram parcerias e negócios dessa viagem”, afirma Fauri.

Os critérios de seleção levam em conta, entre outros fatores, a proficiência na língua inglesa e o currículo. “Buscamos pessoas de destaque”, diz o executivo. As inscrições são em inglês e devem ser feitas até o dia 26 de maio no site do programa.

O intercâmbio ocorre entre os dias 2 e 20 de fevereiro de 2020. Os participantes têm de segunda a quinta-feira, na parte da manhã, aulas de inglês voltadas para o mercado de negócios e, à tarde, matérias dos cursos específicos. Nas sexta-feiras, ocorrem visitas a empresas locais, com foco na área em que o participante escolheu. O final de semana é livre para passeios.