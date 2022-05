Instagram quer ser TikTok? Rede testa novo formato

O Instagram, rede social pertencente a Meta, que engloba também o Facebook e WhatsApp, passou a testar um novo formato de feed, bem semelhante ao do TikTok, seu principal rival e concorrente.

Nesse novo modelo os conteúdos passam a ser exibidos em tela cheia, assim como no do concorrente, com priorização dos Reels, plataforma de vídeos curtos do Instagram que foi criada para rivalizar com o TikTok. O formato foi disponibilizado para teste apenas para alguns usuários na terça-feira, 17. “Estamos testando uma experiência de visualização nova e imersiva no feed principal da página inicial. Se você está no teste, confira e me diga o que achou”, escreveu Adam Mosseri, CEO do Instagram, no Twitter.

A mudança faz parte de uma tentativa da Meta de tornar a experiência do usuário mais imersiva, colocando os vídeos no centro das experiências. “Os vídeos são uma grande parte da experiência, onde os conteúdos são mais imersivos”, disse Mosseri.

O TikTok virou um grande problema para Mark Zuckerberg, que praticamente reinou no universo das redes sociais em quase duas décadas, desde a criação do Facebook. O TikTok se tornou o aplicativo mais baixado do mundo nos últimos dois anos, tirando o reinado das três redes da Meta. Ele ainda alcançou a marca de 1 bilhão de usuários em apenas cinco anos, enquanto o Facebook levou oito anos para alcançar tal feito. A Meta vem tentando impulsionar uma cópia do Reels, mas enfrenta dificuldade de monetizar a ferramenta. Atualmente, por causa da sua infraestrutura de venda de anúncios, o Stories é mais lucrativo para a empresa, mas o aumento do tempo das pessoas em recursos de vídeo parece importar mais para a Meta, que busca não perder mais usuários. O Reels já representa 20% do tempo das pessoas no Instagram e 50% no Facebook, segundo comunicado da Meta.