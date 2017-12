Instagram lança recurso para seguir hashtags

O Instagram anunciou nesta terça-feira um novo recurso de hashtags para que os usuários encontrem com mais facilidade conteúdos que lhes interessam. Com a atualização, é possível escolher hashtags para seguir e publicações sobre o assunto aparecem em seu feed e barra do Stories – a novidade funciona da mesma maneira que seguir um amigo.

Para usar o recurso, é preciso procurar um assunto de interesse ou clicar na hashtag de uma publicação, como #receitassaudaveis, #cachos ou #esportesradicais. Durante a pesquisa, o usuário terá a opção de seguir a hashtag e também encontrar contas relevantes que tenham relação com o assunto.

Os usuários também podem checar quais hashtags outras pessoas seguem. Caso a conta seja privada, apenas os seguidores terão acesso ao conteúdo.

A qualquer momento é possível deixar de seguir uma hashtag.