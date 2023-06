Inflação nos EUA cai ao menor nível desde 2021

O CPI (Índice de Preços ao Consumidor, na sigla em inglês), que calcula a inflação oficial dos Estados Unidos teve uma taxa de 4% no acumulado de 12 meses até maio, segundo dados divulgados pelo Bureau of Labor Statistics nesta terça-feira, 13. O dado mostra uma desaceleração e aumenta as expectativas de investidores para que o Federal Reserve Bank (Fed) comece a interromper as altas nas taxas de juros. A decisão sobre a taxa sai nesta quarta-feira, 14.

Em abril, o acumulado havia ficado em 4,9% em abril. Com isso, a inflação anual dos EUA está no menor patamar desde março de 2021, quando foi de 2,6%. A meta do Fed é levar a taxa para 2%.

Tanto o índice de preços ao consumidor quanto o núcleo do IPC – que exclui alimentos e energia – desaceleraram na comparação anual, destacando a queda da inflação desde o pico do ano passado. O núcleo do CPI subiu 0,4% pelo terceiro mês consecutivo, em linha com as estimativas. O IPC geral, no entanto, aumentou 0,1%, auxiliado pelos preços mais baixos da gasolina.