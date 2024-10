Inflação na Zona do Euro cai abaixo de 2% ao ano

A inflação na Zona do Euro caiu para abaixo de 2% ao ano, marcando o sucesso do Banco Central Europeu na condução da política monetária após o pico inflacionário global pós-pandemia. A inflação preliminar de setembro caiu a 1,8%, na comparação com igual período de 2023. É o menor patamar desde abril de 2021.

O recuo da inflação alimenta as apostas por uma nova queda na taxa de juros no bloco, e funciona como uma espécie de recado para os Estados Unidos. O Banco Central Europeu já promoveu duas reduções em suas taxas, em junho e em setembro, enquanto o Fed começou seus cortes apenas no mês passado. Ainda assim, investidores continuam divididos sobre o tamanho dos próximos cortes dos dois lados do oceano.

Nos EUA, os dados da semana serão mais relacionados a emprego. Hoje, será publicado o Jolts, relatório que mostra postos de trabalho abertos. Na sexta será publicado o payroll, que mede o desemprego oficial do país.

As bolsas europeias amanhecem majoritariamente em alta, celebrando os dados de inflação. Nos EUA, os futuros americanos se P 500 e Dow Jones estão em baixa, enquanto o Nasdaq avança. Após recordes nas bolsas chinesas, o mercado permanece esta terça-feira fechado por feriado.

Continua após a publicidade

No Brasil, a agenda é fraca e as ações podem ser pressionadas pela queda do petróleo. Ainda assim, o EWZ, que baliza as apostas para o Ibovespa no dia, avança.

Agenda do dia

6h: Zona do euro divulga CPI e Núcleo do CPI preliminares de setembro

11h: EUA publicam relatório de abertura de vagas (Jolts) de agosto

12h: Raphael Bostic (Fed) discursa na abertura de conferência institucional e faz mediação de painel com Lisa Cook (Fed)

12h20: Campos Neto faz palestra em evento

19h15: Tom Barkin (Fed) e Susan Collins (Fed) participam de conferência institucional