‘Inflação do aluguel’ sobe 0,64% em março, com avanço de alimentos

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) encerrou março com alta de 0,64%, após avanço de 0,07% em fevereiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira. O indicador de inflação é tradicionalmente usado como referência para reajustes de preços em contratos de aluguel. Com o resultado, o índice acumula variação de 0,20% em um ano.

Dentre os componentes do IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do indicador geral, teve alta de 0,89% depois de cair 0,02% em fevereiro. Neste item, os Bens Finais avançaram 0,57% no mês, depois de caírem 0,71% em fevereiro. O movimento foi impactado principalmente pelos preços de alimentos in natura, que saltaram 9,86%, sobre deflação de 2,24% em fevereiro.

Os preços ao consumidor mostraram menor pressão uma vez que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com peso de 30% no IGP-M, desacelerou a alta a 0,14% em março, de 0,28% no mês anterior. A principal contribuição, segundo a FGV, partiu do grupo Transportes, cuja alta desacelerou a 0,40% em março de 1,16% no mês anterior.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) avançou 0,23% no mês, contra alta a 0,14% em no período anterior.