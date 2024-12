Indústria recua 0,2% em outubro após dois meses de crescimento

A produção industrial nacional recuou 0,2% em outubro, interrompendo uma sequência de duas altas consecutivas. O dado, divulgado nesta quarta-feira, 4, pelo IBGE, veio pior que a expectativa do mercado, que estimava uma expansão de 0,1% no período.

Apesar queda no mês, o setor industrial vem mostrando resultados positivos ao longo do ano, como reflexo do cenário de aquecimento economia. Em relação a outubro de 2023, a indústria cresceu 5,8% em sua produção, quinto mês seguido de expansão. No ano, acumula alta de 3,4% e, em 12 meses, avanço de 3%. Com esses resultados, a produção industrial encontra-se 2,6% acima do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020), mas 14,4% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.

Resultado

Entre as atividades a maior influência negativa no mês está coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (com destaque para a redução na produção do álcool). De acordo com André Macedo, gerente da Pesquisa Industrial Mensal, a atividade recuou 2% em outubro após avançar 4,7% em setembro, quando interrompeu dois meses consecutivos de queda na produção, período no qual acumulou recuo de 3,4%.

“Nesse mês, esse segmento foi pressionado negativamente pela menor produção dos itens álcool e gasolina automotiva. Outras contribuições negativas relevantes sobre o total da indústria vieram dos ramos de bebidas e de indústrias extrativas”, explica.

Apesar do recuo no indicador geral, o índice desse mês mostra predomínio de taxas positivas. Das 25 atividades industriais pesquisadas, 19 apresentaram expansão na produção. Dentre elas, veículos automotores, reboques e carrocerias foi a atividade que exerceu o principal impacto em outubro de 2024, ao avançar 7,1% e intensificar o crescimento de 2,8% registrado em setembro.

Continua após a publicidade

“Nesse segmento, observa-se a influência da maior produção de automóveis, caminhões e autopeças. Vale destacar também os resultados positivos assinalados pelos ramos de confecção de artigos do vestuário e acessórios; produtos químicos; máquinas, aparelhos e materiais elétricos; e de celulose e de produtos de papel”, ressalta Macedo.

Na comparação com outubro de 2023, ao crescer 5,8% a produção industrial marca o quinto mês seguido de expansão e intensifica o ritmo frente aos avanços de 3,4% de setembro e de 2,3% de agosto. No mesmo índice, prevalece a característica de perfil disseminado de taxas positivas alcançando as quatro grandes categorias econômicas e 21 dos 25 ramos industriais pesquisados.

No indicador acumulado no ano, o total da indústria avança 3,4%, mantendo o movimento de expansão da produção ao longo do ano e intensificando o ritmo de crescimento, inclusive com predomínio de taxas positivas. “Nesse mês, verifica-se o perfil mais disseminado de 2024 para esse indicador, com as quatro grandes categoriais econômicas e 21 dos 25 ramos industriais pesquisados apontando crescimento na produção”, complementa Macedo.