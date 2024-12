Indicados de Lula para diretoria do BC são aprovados no plenário do Senado

O plenário do Senado aprovou os três indicados pelo presidente Lula para a diretoria do Banco Central no início da noite desta terça-feira, 10. Na manhã desta terça, Nilton David, Izabela Correa e Gilneu Vivan foram sabatinados pelos senadores na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e aprovados. Os nomes foram então enviados para votação no plenário da Casa.

Nilton David vai ocupar a vaga na diretoria de política monetária atualmente de Gabriel Galípolo, que assume como presidente do Banco Central no dia 1º de janeiro de 2025. Chefe de operações de tesouraria do Bradesco, Nilton David, segundo informou o Banco Central, tem grande experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado em diversas instituições no Brasil e no exterior. O diretor indicado é graduado em engenharia de produção pela Escola de Engenharia Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).

Izabela Correa vai substituir de Carolina de Assis Barros na diretoria de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta. Servidora do Banco Central desde 2006, Correa foi pesquisadora de pós-doutorado na Escola de Governo da Universidade de Oxford e tem doutorado em governo pela London School of Economics and Political Science, concluído em 2017. Graduada em administração pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, é mestre em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Gilneu Vivan fica com a vaga de Otávio Damaso (regulação). Servidor de carreira do Banco Central desde 1994, Vivan atualmente é chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor) da instituição financeira. Até o início de 2024, atuou como chefe do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro Nacional. Também representou o Brasil em grupos internacionais, como o Grupo Analítico de Vulnerabilidades, do Conselho de Estabilidade Financeira, órgão do G20 (grupo das 19 maiores economias do planeta, mais União Europeia e União Africana) responsável por avaliar as ameaças ao sistema financeiro mundial.

Publicidade