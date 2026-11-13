Indefinição no comando do BB atrasa recuperação da Aeris
Adesão do banco, com 155 milhões de reais em créditos, permitiria à fabricante de pás eólicas superar o apoio mínimo necessário ao plano
A indefinição sobre o futuro de Tarciana Medeiros na presidência do Banco do Brasil tem atrasado a adesão da instituição à recuperação extrajudicial da Aeris, fabricante de pás eólicas. A empresa reuniu o apoio de detentores de 42% dos créditos em negociação. Com os 155 milhões de reais do BB, a Aeris passaria dos 50% necessários para aprovar o plano de recuperação.