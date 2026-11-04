ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Importações dos EUA batem recorde apesar das tarifas de Trump

Compras externas somaram US$ 426,6 bilhões em setembro, puxadas por equipamentos ligados à inteligência artificial

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 14h16 | Atualizado em 4 nov 2026, 14h18
Donald Trump, de perfil, usando um boné branco com USA e a bandeira americana, ajustando-o com a mão direita. Ele veste um terno azul-marinho, camisa branca e gravata vermelha, com um broche da bandeira dos EUA na lapela.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Finn Gomez/Getty Images)
Continua após publicidade
Importações dos EUA batem recorde apesar das tarifas de Trump Priorize VEJA no Google

As importações dos Estados Unidos chegaram a US$ 427 bilhões (R$ 2,34 trilhões) em setembro, novo recorde nominal.

O aumento de 1,2% em relação a agosto foi puxado principalmente por computadores e outros equipamentos ligados à expansão da inteligência artificial, segundo dados do Departamento de Comércio.

As compras de bens de capital subiram US$ 12 bilhões (R$ 66 bilhões), para US$ 158 bilhões (R$ 865 bilhões), também um recorde.

Computadores e acessórios responderam pela maior parte da alta. Já as importações de semicondutores caíram.

Siga
Continua após a publicidade

O dado sugere que o avanço não veio de uma alta generalizada das compras, mas de uma demanda concentrada em equipamentos para empresas.

O resultado expõe um limite das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

Continua após a publicidade

Elas podem encarecer produtos estrangeiros, mas não eliminam a dependência de fornecedores externos em setores nos quais as empresas americanas seguem comprando máquinas e componentes importados.

O dado mensal, porém, não permite medir sozinho o efeito das tarifas.

Continua após a publicidade

No início de 2025, empresas anteciparam encomendas para se prevenir contra aumentos tarifários, movimento que também afetou os números do comércio.

O déficit comercial dos EUA recuou 0,7% em setembro, para US$ 105 bilhões (R$ 575 bilhões). As exportações cresceram mais que as importações no mês: avançaram 1,9%, para US$ 322 bilhões (R$ 1,76 trilhão).

Continua após a publicidade

Mesmo assim, os EUA registraram déficits recordes no comércio de bens com México, Vietnã, Taiwan e Coreia do Sul. O saldo negativo com Taiwan chegou a cerca de US$ 22 bilhões (R$ 120 bilhões).

O recorde mensal não significa que o déficit comercial esteja crescendo no acumulado do ano.

Continua após a publicidade

De janeiro a setembro, o saldo negativo de bens e serviços caiu 12,2% ante o mesmo período de 2025. As exportações avançaram 11,6%, mais que as importações, que cresceram 6,2%.

Importações pesam no PIB, mas também acompanham investimentos

O comércio exterior teve um efeito expressivo sobre o crescimento americano no terceiro trimestre.

A economia avançou a uma taxa anualizada de 3,4%, mas as importações retiraram 2,64 pontos percentuais desse resultado.

No cálculo do PIB, importações são descontadas porque representam produção feita fora dos Estados Unidos.

Isso não significa que a alta das importações seja, por si só, sinal de fraqueza. A expansão de computadores e equipamentos importados também alimentou o investimento empresarial, um dos fatores que impulsionaram o PIB no trimestre.

O próprio órgão oficial de estatísticas econômicas dos EUA apontou que a alta do investimento em equipamentos foi liderada por computadores e periféricos.

A distinção ajuda a entender o aparente paradoxo: as importações podem reduzir a contribuição líquida do comércio ao PIB e, ao mesmo tempo, refletir empresas investindo em infraestrutura tecnológica.

O efeito futuro dependerá de quanto essa expansão se traduzirá em capacidade produtiva e atividade econômica dentro dos EUA.

Publicidade
TAGS:
Economia
Estados Unidos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).