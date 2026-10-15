Importação de relógios cresce 42% no Brasil, com domínio da Suíça

O Brasil importou 103,7 milhões de dólares em relógios de pulso entre janeiro e agosto de 2026, um crescimento de 41,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Comex Stat, base oficial de comércio exterior do governo federal, reunidos pela empresa de logística internacional Cronos Logistics.

A Suíça lidera o fornecimento, com 58,5 milhões de dólares em mercadorias enviadas ao Brasil, o equivalente a 56,4% do total importado. No segmento de relógios automáticos, que inclui modelos de marcas de luxo, a participação suíça chega a 89%. Essa categoria movimentou 38,5 milhões de dólares no período, avanço de 33,7% em um ano.

O crescimento das compras também movimenta um mercado especializado de transporte e segurança. Segundo Matheus Bernardes, CEO da Cronos Logistics, que atua na importação de relógios suíços, algumas operações concentram milhões de reais em cargas pequenas, exigindo transporte aéreo, rastreamento e seguros específicos.

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A empresa informa que suas operações nesse segmento movimentaram, em média, 2,5 milhões de dólares por processo nos últimos anos. Um único relógio pode ultrapassar os 100 mil reais.

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Embora os dados gerais incluam diferentes categorias de relógios, o peso das importações suíças evidencia a relevância dos produtos de alto valor agregado nesse mercado.