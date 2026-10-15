Importação de relógios cresce 42% no Brasil, com domínio da Suíça
País importou US$ 103,7 milhões nos primeiros oito meses do ano
O Brasil importou 103,7 milhões de dólares em relógios de pulso entre janeiro e agosto de 2026, um crescimento de 41,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Comex Stat, base oficial de comércio exterior do governo federal, reunidos pela empresa de logística internacional Cronos Logistics.
A Suíça lidera o fornecimento, com 58,5 milhões de dólares em mercadorias enviadas ao Brasil, o equivalente a 56,4% do total importado. No segmento de relógios automáticos, que inclui modelos de marcas de luxo, a participação suíça chega a 89%. Essa categoria movimentou 38,5 milhões de dólares no período, avanço de 33,7% em um ano.
O crescimento das compras também movimenta um mercado especializado de transporte e segurança. Segundo Matheus Bernardes, CEO da Cronos Logistics, que atua na importação de relógios suíços, algumas operações concentram milhões de reais em cargas pequenas, exigindo transporte aéreo, rastreamento e seguros específicos.
A empresa informa que suas operações nesse segmento movimentaram, em média, 2,5 milhões de dólares por processo nos últimos anos. Um único relógio pode ultrapassar os 100 mil reais.
Embora os dados gerais incluam diferentes categorias de relógios, o peso das importações suíças evidencia a relevância dos produtos de alto valor agregado nesse mercado.